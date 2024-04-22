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Какая жирная пища, на самом деле, самая полезная — медики развеяли мифы

22 апреля 2024 20:48
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Какие жирные продукты считаются самыми полезными
Молодая женщина возле холодильника. Фото: Blesk
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Не секрет, что состояние здоровья человека напрямую зависит от рациона его питания, поэтому очень важно следить за этим. В частности, следует знать, какие продукты питания с большим количеством жиров в своем составе оказывают положительное влияние на организм.

Об этом сообщает Today.

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Самые полезные продукты с высоким содержанием жиров

Дикий лосось

Одна порция королевского лосося, например, содержит в своем составе 1476 миллиграмм Омега-3 и Омега-6. Благодаря этому рыба оказывает положительное влияние на состояние здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы.

Разрезанный дикий лосось на столе
Разрезанный дикий лосось на столе. Фото: Storables

Оливковое масло первого отжима

Получить полезные жиры можно с помощью оливкового масла первого отжима. В его состав входит большое количество мононенасыщенных жиров, способных защитить сердечную систему, и полифенолов, обладающих антиоксидантным действием.

Человек, наливающий оливковое масло
Человек, наливающий оливковое масло. Фото: Rawpixel

Грецкие орехи

Эти орехи содержат много незаменимых жирных кислот Омега-3, а постоянное употребление помогает улучшить процесс метаболизма и снизить уровень холестерина в организме человека.

Очищенные грецкие орехи на столе
Очищенные грецкие орехи на столе. Фото: Pinterest

Арахисовое масло

Арахисовое масло содержит много ненасыщенных жиров, которые способны снизить риск возникновения проблем с сердцем и улучшить уровень холестерина.

Арахисовое масло на хлебе
Арахисовое масло на хлебе. Фото: Viver Natural

Авокадо

Этот продукт содержит много мононенасыщенных жиров, белка, клетчатки и других питательных компонентов. Более того, авокадо способно улучшить уровень глюкозы в крови человека, страдающего от диабета второго типа.

Очищенное авокадо на столе
Очищенное авокадо на столе. Фото: Daily Meal

Семена чиа

Этот продукт содержит в своем составе:

  • Омега-3
  • Минеральный кальций
  • Жиры

Благодаря своему составу семена чиа подходят для людей, не употребляющих молочные продукты. К тому же, эти семена поглощают воду, из-за чего полезны до и после физических нагрузок.

Рассыпанное семя чиа
Рассыпанные семена чиа. Фото: Medium

Орехи макадамии

В состав этих орехов входят мононенасыщенные жиры, положительно влияющие на здоровье сердечной системы. К тому же, орехи макадамии имеют в своем составе такие полезные компоненты, как:

  • Минералы
  • Селен
  • Калий
  • Магний
Очищенные орехи макадамии на столе.
Очищенные орехи макадамии на столе. Фото: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие продукты питания улучшают зрение человека.

Ранее мы говорили о том, какие продукты улучшают функционирование мозга.

Также мы сообщали о том, какие продукты питания помогают сбрасывать лишний вес.

продукты
здоровье
польза
жирная еда

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