Какие жирные продукты считаются самыми полезными

Какая жирная пища, на самом деле, самая полезная — медики развеяли мифы
Не секрет, что состояние здоровья человека напрямую зависит от рациона его питания, поэтому очень важно следить за этим. В частности, следует знать, какие продукты питания с большим количеством жиров в своем составе оказывают положительное влияние на организм.
Об этом сообщает Today.
Самые полезные продукты с высоким содержанием жиров
Дикий лосось
Одна порция королевского лосося, например, содержит в своем составе 1476 миллиграмм Омега-3 и Омега-6. Благодаря этому рыба оказывает положительное влияние на состояние здоровья мозга и сердечно-сосудистой системы.
Оливковое масло первого отжима
Получить полезные жиры можно с помощью оливкового масла первого отжима. В его состав входит большое количество мононенасыщенных жиров, способных защитить сердечную систему, и полифенолов, обладающих антиоксидантным действием.
Грецкие орехи
Эти орехи содержат много незаменимых жирных кислот Омега-3, а постоянное употребление помогает улучшить процесс метаболизма и снизить уровень холестерина в организме человека.
Арахисовое масло
Арахисовое масло содержит много ненасыщенных жиров, которые способны снизить риск возникновения проблем с сердцем и улучшить уровень холестерина.
Авокадо
Этот продукт содержит много мононенасыщенных жиров, белка, клетчатки и других питательных компонентов. Более того, авокадо способно улучшить уровень глюкозы в крови человека, страдающего от диабета второго типа.
Семена чиа
Этот продукт содержит в своем составе:
- Омега-3
- Минеральный кальций
- Жиры
Благодаря своему составу семена чиа подходят для людей, не употребляющих молочные продукты. К тому же, эти семена поглощают воду, из-за чего полезны до и после физических нагрузок.
Орехи макадамии
В состав этих орехов входят мононенасыщенные жиры, положительно влияющие на здоровье сердечной системы. К тому же, орехи макадамии имеют в своем составе такие полезные компоненты, как:
- Минералы
- Селен
- Калий
- Магний
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