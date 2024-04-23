В яких місцях курки не можна їсти м'ясо — яку частину краще вживати

Завжди викидайте ці частини курки, якщо не хочете проблем зі здоров'ям
Мало з тих, хто любить вживати куряче м’ясо, знають, що далеко не всі частини курки можна їсти. Медики пояснили, в яких місцях цього птаха категорично не можна відривати м’ясо, оскільки це дуже шкодить організму людини.
Про це повідомляє SOT.
В яких місцях курки категорично не можна відривати м’ясо
Фахівці зазначають, що не можна їсти шкіру курки, причому, в будь-якому вигляді. За словами медиків, ця частина курки має у своєму складі велику кількість жиру, який погано впливає на організм людини. До того ж, шкірка накопичує у своєму складі багато бактерій, які при потраплянні до організму дуже шкодять йому.
Втім, не тільки шкірка є шкідливою для здоров’я. Йдеться ще про легені курки, а також про хвостову частину її тулуба. Справа в тому, що в легенях також міститься велика кількість бактерій, які здатні витримувати високу температуру, тому можуть не зникнути під час термічної обробки.
Медики кажуть, що ці частини курки, які деякі люблять вживати, можуть викликати виникнення проблем зі здоров’ям. До речі, дуже велика кількість небезпечних для здоров’я компонентів міститься і в голові курки, тому фахівці категорично не радять її їсти.
Які частини курки є корисними для здоров’я
Якщо легені, хвіст, голова і шкірка курки мають дуже поганий вплив на здоров’я, то біле м’ясо, навпаки, є доволі корисним. Справа в тому, що це м’ясо має небагато хімічних добавок і бактерій, які можуть спровокувати виникнення захворювань.
Тому експерти радять додати до свого раціону харчування курячу грудку, яка містить білки високої якості. Вони, в свою чергу, дуже легко засвоюються при потраплянні до організму, тому можна уникнути проблем зі здоров’ям.
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