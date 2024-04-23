В яких місцях курки не можна їсти м'ясо — яку частину краще вживати

Людина, яка ріже апетитну смажену курку. Фото: Freepik

Мало з тих, хто любить вживати куряче м’ясо, знають, що далеко не всі частини курки можна їсти. Медики пояснили, в яких місцях цього птаха категорично не можна відривати м’ясо, оскільки це дуже шкодить організму людини.

Про це повідомляє SOT.

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В яких місцях курки категорично не можна відривати м’ясо

Фахівці зазначають, що не можна їсти шкіру курки, причому, в будь-якому вигляді. За словами медиків, ця частина курки має у своєму складі велику кількість жиру, який погано впливає на організм людини. До того ж, шкірка накопичує у своєму складі багато бактерій, які при потраплянні до організму дуже шкодять йому.

Втім, не тільки шкірка є шкідливою для здоров’я. Йдеться ще про легені курки, а також про хвостову частину її тулуба. Справа в тому, що в легенях також міститься велика кількість бактерій, які здатні витримувати високу температуру, тому можуть не зникнути під час термічної обробки.

Апетитна смажена курка на дошці. Фото: Pinterest

Медики кажуть, що ці частини курки, які деякі люблять вживати, можуть викликати виникнення проблем зі здоров’ям. До речі, дуже велика кількість небезпечних для здоров’я компонентів міститься і в голові курки, тому фахівці категорично не радять її їсти.

Які частини курки є корисними для здоров’я

Якщо легені, хвіст, голова і шкірка курки мають дуже поганий вплив на здоров’я, то біле м’ясо, навпаки, є доволі корисним. Справа в тому, що це м’ясо має небагато хімічних добавок і бактерій, які можуть спровокувати виникнення захворювань.

Грудка смаженої курки на тарілці. Фото: Pinterest

Тому експерти радять додати до свого раціону харчування курячу грудку, яка містить білки високої якості. Вони, в свою чергу, дуже легко засвоюються при потраплянні до організму, тому можна уникнути проблем зі здоров’ям.

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