Швидка гречка на сковороді: смачний гарнір і варити не потрібно

Швидка гречка на сковороді: смачний гарнір і варити не потрібно

Дата публікації: 3 квітня 2026 21:04
Швидка гречка на сковороді: смачний гарнір і варити не потрібно
Гречка з грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб приготування гречки здивує своєю простотою та насиченим смаком. Завдяки обсмаженим грибам і овочам крупа виходить ароматною, розсипчастою і значно смачнішою, ніж у класичному варіанті. Ідеальний гарнір, який не потребує зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • печериці — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • гречка — 1 скл.;
  • спеції — 1 ч. л.;
  • олія — для смаження;
  • сіль — за смаком;
  • зелень — для подачі.
рецепт гречки на пательні
Приготування гречки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Нарізати цибулю дрібно, моркву натерти на тертці, печериці нарізати скибочками. 
  2. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю і готувати до м’якості, потім додати моркву і довести до легкого золотистого кольору.
  3. Додати печериці і обсмажити, поки вони не стануть рум’яними та ароматними. Додати промиту гречку, спеції, перемішати з овочами.
  4. Влити воду так, щоб вона покривала крупу, додати сіль, довести до кипіння, накрити кришкою і готувати на слабкому вогні до м’якості гречки. 
  5. Дати страві настоятися кілька хвилин і перед подачею додати зелень.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
