Швидка гречка на сковороді: смачний гарнір і варити не потрібно
Дата публікації: 3 квітня 2026 21:04
Гречка з грибами. Фото: smachnenke.com.ua
Цей спосіб приготування гречки здивує своєю простотою та насиченим смаком. Завдяки обсмаженим грибам і овочам крупа виходить ароматною, розсипчастою і значно смачнішою, ніж у класичному варіанті. Ідеальний гарнір, який не потребує зайвого клопоту.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- печериці — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- гречка — 1 скл.;
- спеції — 1 ч. л.;
- олія — для смаження;
- сіль — за смаком;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
- Нарізати цибулю дрібно, моркву натерти на тертці, печериці нарізати скибочками.
- Розігріти сковороду з олією, додати цибулю і готувати до м’якості, потім додати моркву і довести до легкого золотистого кольору.
- Додати печериці і обсмажити, поки вони не стануть рум’яними та ароматними. Додати промиту гречку, спеції, перемішати з овочами.
- Влити воду так, щоб вона покривала крупу, додати сіль, довести до кипіння, накрити кришкою і готувати на слабкому вогні до м’якості гречки.
- Дати страві настоятися кілька хвилин і перед подачею додати зелень.
