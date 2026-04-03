Швидка гречка на сковороді: смачний гарнір і варити не потрібно

Гречка з грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб приготування гречки здивує своєю простотою та насиченим смаком. Завдяки обсмаженим грибам і овочам крупа виходить ароматною, розсипчастою і значно смачнішою, ніж у класичному варіанті. Ідеальний гарнір, який не потребує зайвого клопоту.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печериці — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

гречка — 1 скл.;

спеції — 1 ч. л.;

олія — для смаження;

сіль — за смаком;

зелень — для подачі.

Приготування гречки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати цибулю дрібно, моркву натерти на тертці, печериці нарізати скибочками. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю і готувати до м’якості, потім додати моркву і довести до легкого золотистого кольору. Додати печериці і обсмажити, поки вони не стануть рум’яними та ароматними. Додати промиту гречку, спеції, перемішати з овочами. Влити воду так, щоб вона покривала крупу, додати сіль, довести до кипіння, накрити кришкою і готувати на слабкому вогні до м’якості гречки. Дати страві настоятися кілька хвилин і перед подачею додати зелень.

