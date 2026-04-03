Быстрая гречка на сковороде: вкусный гарнир и варить не нужно

Гречка с грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ приготовления гречки удивит своей простотой и насыщенным вкусом. Благодаря обжаренным грибам и овощам крупа получается ароматной, рассыпчатой и значительно вкуснее, чем в классическом варианте. Идеальный гарнир, который не требует лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

гречка — 1 ст. л.;

специи — 1 ч. л.;

масло — для жарки;

соль — по вкусу;

зелень — для подачи.

Приготовление гречки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать лук мелко, морковь натереть на терке, шампиньоны нарезать ломтиками. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и готовить до мягкости, затем добавить морковь и довести до легкого золотистого цвета. Добавить шампиньоны и обжарить, пока они не станут румяными и ароматными. Добавить промытую гречку, специи, перемешать с овощами. Влить воду так, чтобы она покрывала крупу, добавить соль, довести до кипения, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до мягкости гречки. Дать блюду настояться несколько минут и перед подачей добавить зелень.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Читайте также: