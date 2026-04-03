Быстрая гречка на сковороде: вкусный гарнир и варить не нужно

Быстрая гречка на сковороде: вкусный гарнир и варить не нужно

Дата публикации 3 апреля 2026 21:04
Гречка с грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ приготовления гречки удивит своей простотой и насыщенным вкусом. Благодаря обжаренным грибам и овощам крупа получается ароматной, рассыпчатой и значительно вкуснее, чем в классическом варианте. Идеальный гарнир, который не требует лишних хлопот.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • шампиньоны — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • гречка — 1 ст. л.;
  • специи — 1 ч. л.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — для подачи.
рецепт гречки на пательні
Приготовление гречки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать лук мелко, морковь натереть на терке, шампиньоны нарезать ломтиками.
  2. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и готовить до мягкости, затем добавить морковь и довести до легкого золотистого цвета.
  3. Добавить шампиньоны и обжарить, пока они не станут румяными и ароматными. Добавить промытую гречку, специи, перемешать с овощами.
  4. Влить воду так, чтобы она покрывала крупу, добавить соль, довести до кипения, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до мягкости гречки.
  5. Дать блюду настояться несколько минут и перед подачей добавить зелень.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
