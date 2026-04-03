Быстрая гречка на сковороде: вкусный гарнир и варить не нужно
Дата публикации 3 апреля 2026 21:04
Гречка с грибами. Фото: smachnenke.com.ua
Этот способ приготовления гречки удивит своей простотой и насыщенным вкусом. Благодаря обжаренным грибам и овощам крупа получается ароматной, рассыпчатой и значительно вкуснее, чем в классическом варианте. Идеальный гарнир, который не требует лишних хлопот.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- шампиньоны — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- гречка — 1 ст. л.;
- специи — 1 ч. л.;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Нарезать лук мелко, морковь натереть на терке, шампиньоны нарезать ломтиками.
- Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и готовить до мягкости, затем добавить морковь и довести до легкого золотистого цвета.
- Добавить шампиньоны и обжарить, пока они не станут румяными и ароматными. Добавить промытую гречку, специи, перемешать с овощами.
- Влить воду так, чтобы она покрывала крупу, добавить соль, довести до кипения, накрыть крышкой и готовить на слабом огне до мягкости гречки.
- Дать блюду настояться несколько минут и перед подачей добавить зелень.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
