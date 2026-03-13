Скумбрія як копчена в домашніх умовах — рецепт смачної риби

Домашня скумбрія. Фото: smachnenke.com.ua

Скумбрія "як копчена" готується легко вдома без коптильні. Риба виходить ароматною, ніжною і трохи малосольною — ідеальний варіант для швидкої вечері або до святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

лущпиння цибулі — жменя;

чорний чай — 2 ст. л.;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 1,5 ст. л.;

духмяний перець — 3 шт.;

чорний перець горошком — за смаком;

коріандр — за смаком;

скумбрія — 2 шт.;

(за бажанням: рідкий дим — 50 мл для більш виразного копченого смаку).

Спосіб приготування

Приготуйте маринад: у каструлю додайте лушпиння цибулі, чорний чай, сіль, цукор, духмяний перець, чорний перець горошком і коріандр. Перемішайте й доведіть до кипіння. Варіть 10–12 хвилин, щоб маринад набрав насиченого кольору. Процідіть і охолодіть. За бажанням додайте рідкий дим для ефекту копченості.

Риба в маринаді. Фото: smachnenke.com.ua

Підготуйте скумбрію: очистіть рибу, залишивши або зрізавши голову, приберіть чорну плівку. На хвості зробіть надріз і проткніть його паличкою — це допоможе маринаду рівномірно проникати всередину. Опустіть рибу в маринад, накрийте плівкою і поставте в холодильник на 3 доби для просочення.

Дві скумбрії. Фото: smachnenke.com.ua

Через три дні вийміть рибу, обсушіть паперовим рушником, обріжте хвостики і трохи змастіть олією для яскравого кольору. Готова скумбрія виглядає як копчена, а на смак вона ніжна, ароматна та трохи малосольна. Подавайте з відвареною картоплею, свіжою цибулею або зеленню — класичне поєднання, яке завжди вдале.

