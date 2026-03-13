Скумбрия как копченая в домашних условиях — рецепт без коптильни

Домашняя скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua

Скумбрия "как копченая" готовится легко дома без коптильни. Рыба получается ароматной, нежной и немного малосольной — идеальный вариант для быстрого ужина или к праздничному столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

луковая шелуха — горсть;

черный чай — 2 ст. л.;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 1,5 ст. л.;

душистый перец — 3 шт.;

черный перец горошком — по вкусу;

кориандр — по вкусу;

скумбрия — 2 шт.;

(по желанию: жидкий дым — 50 мл для более выразительного копченого вкуса).

Способ приготовления

Приготовьте маринад: в кастрюлю добавьте шелуху лука, черный чай, соль, сахар, душистый перец, черный перец горошком и кориандр. Перемешайте и доведите до кипения. Варите 10-12 минут, чтобы маринад набрал насыщенный цвет. Процедите и охладите. По желанию добавьте жидкий дым для эффекта копчености.

Рыба в маринаде. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовьте скумбрию: очистите рыбу, оставив или срезав голову, уберите черную пленку. На хвосте сделайте надрез и проткните его палочкой—- это поможет маринаду равномерно проникать внутрь. Опустите рыбу в маринад, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 3 суток для пропитки.

Две скумбрии. Фото: smachnenke.com.ua

Через три дня выньте рыбу, обсушите бумажным полотенцем, обрежьте хвостики и немного смажьте маслом для яркого цвета. Готовая скумбрия выглядит как копченая, а на вкус она нежная, ароматная и немного малосольная. Подавайте с отварным картофелем, свежим луком или зеленью — классическое сочетание, которое всегда удачное.

