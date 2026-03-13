Скумбрия как копченая в домашних условиях — рецепт без коптильни

Скумбрия, как копченая — домашний рецепт без коптильни
Скумбрия "как копченая" готовится легко дома без коптильни. Рыба получается ароматной, нежной и немного малосольной — идеальный вариант для быстрого ужина или к праздничному столу.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- луковая шелуха — горсть;
- черный чай — 2 ст. л.;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- душистый перец — 3 шт.;
- черный перец горошком — по вкусу;
- кориандр — по вкусу;
- скумбрия — 2 шт.;
- (по желанию: жидкий дым — 50 мл для более выразительного копченого вкуса).
Способ приготовления
Приготовьте маринад: в кастрюлю добавьте шелуху лука, черный чай, соль, сахар, душистый перец, черный перец горошком и кориандр. Перемешайте и доведите до кипения. Варите 10-12 минут, чтобы маринад набрал насыщенный цвет. Процедите и охладите. По желанию добавьте жидкий дым для эффекта копчености.
Подготовьте скумбрию: очистите рыбу, оставив или срезав голову, уберите черную пленку. На хвосте сделайте надрез и проткните его палочкой—- это поможет маринаду равномерно проникать внутрь. Опустите рыбу в маринад, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 3 суток для пропитки.
Через три дня выньте рыбу, обсушите бумажным полотенцем, обрежьте хвостики и немного смажьте маслом для яркого цвета. Готовая скумбрия выглядит как копченая, а на вкус она нежная, ароматная и немного малосольная. Подавайте с отварным картофелем, свежим луком или зеленью — классическое сочетание, которое всегда удачное.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.
