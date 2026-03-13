Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Скумбрия, как копченая — домашний рецепт без коптильни

Скумбрия, как копченая — домашний рецепт без коптильни

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 21:04
Скумбрия как копченая в домашних условиях — рецепт без коптильни
Домашняя скумбрия. Фото: smachnenke.com.ua

Скумбрия "как копченая" готовится легко дома без коптильни. Рыба получается ароматной, нежной и немного малосольной — идеальный вариант для быстрого ужина или к праздничному столу.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Вам понадобится:

  • луковая шелуха — горсть;
  • черный чай — 2 ст. л.;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • душистый перец — 3 шт.;
  • черный перец горошком — по вкусу;
  • кориандр — по вкусу;
  • скумбрия — 2 шт.;
  • (по желанию: жидкий дым — 50 мл для более выразительного копченого вкуса).

Способ приготовления

Приготовьте маринад: в кастрюлю добавьте шелуху лука, черный чай, соль, сахар, душистый перец, черный перец горошком и кориандр. Перемешайте и доведите до кипения. Варите 10-12 минут, чтобы маринад набрал насыщенный цвет. Процедите и охладите. По желанию добавьте жидкий дым для эффекта копчености.

скумбрія як копчена без коптильні
Рыба в маринаде. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовьте скумбрию: очистите рыбу, оставив или срезав голову, уберите черную пленку. На хвосте сделайте надрез и проткните его палочкой—- это поможет маринаду равномерно проникать внутрь. Опустите рыбу в маринад, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 3 суток для пропитки.

рецепт домашньої скумбрії
Две скумбрии. Фото: smachnenke.com.ua

Через три дня выньте рыбу, обсушите бумажным полотенцем, обрежьте хвостики и немного смажьте маслом для яркого цвета. Готовая скумбрия выглядит как копченая, а на вкус она нежная, ароматная и немного малосольная. Подавайте с отварным картофелем, свежим луком или зеленью — классическое сочетание, которое всегда удачное.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Ужин рыба рецепт скумбрия закуска
Марина Евтягина
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации