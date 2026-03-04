Минтай по-царски в духовке — рецепт ужина

Так минтай мало кто готовит, но получается "Царское блюдо"
Минтай по-царски — это необычный способ приготовить доступную рыбу так, чтобы она была на вкус по-особенному. Рыба остается сочной, а сверху образуется аппетитная румяная корочка. Идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- минтай (спинки или филе) — 4 больших куска;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- лимонный сок — по вкусу;
- сливочный сыр — 100 г;
- майонез или сметана — 2 ст. л.;
- икра минтая — 100 г;
- сыр твердый — 50-70 г;
- лук — 1 шт.;
- паприка — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Рыбу нарезать порционными кусочками. Посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться на 10-15 минут.
Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В глубокой миске соединить сливочный сыр, майонез или сметану, икру минтая, натертый твердый сыр и обжаренный лук. Тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости откорректировать вкус, учитывая соленость икры.
Форму для запекания слегка смазать маслом, выложить кусочки рыбы. На каждый кусок равномерно распределить сырно-икорную массу, формируя плотную "шапочку".
Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 25 минут до румяной корочки. По желанию посыпать паприкой перед подачей. Рыба получается сочной, нежной и насыщенной на вкус.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы
Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.
Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.
Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.
Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.
Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.
Читайте Новини.LIVE!