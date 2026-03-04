Минтай по-царски в духовке — рецепт ужина

Запеченная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Минтай по-царски — это необычный способ приготовить доступную рыбу так, чтобы она была на вкус по-особенному. Рыба остается сочной, а сверху образуется аппетитная румяная корочка. Идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka

Вам понадобится:

минтай (спинки или филе) — 4 больших куска;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

лимонный сок — по вкусу;

сливочный сыр — 100 г;

майонез или сметана — 2 ст. л.;

икра минтая — 100 г;

сыр твердый — 50-70 г;

лук — 1 шт.;

паприка — по желанию;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Рыбу нарезать порционными кусочками. Посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. Оставить мариноваться на 10-15 минут.

Филе рыбы. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками и обжарить на небольшом количестве масла до золотистого цвета. В глубокой миске соединить сливочный сыр, майонез или сметану, икру минтая, натертый твердый сыр и обжаренный лук. Тщательно перемешать до однородной массы. При необходимости откорректировать вкус, учитывая соленость икры.

Рыба и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запекания слегка смазать маслом, выложить кусочки рыбы. На каждый кусок равномерно распределить сырно-икорную массу, формируя плотную "шапочку".

Запеченная рыба. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в разогретой духовке при 180 °C примерно 25 минут до румяной корочки. По желанию посыпать паприкой перед подачей. Рыба получается сочной, нежной и насыщенной на вкус.

