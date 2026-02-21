Видео
Видео

Рыбные котлеты из консервы — рецепт который всегда выручает

Рыбные котлеты из консервы — рецепт который всегда выручает

Дата публикации 21 февраля 2026 15:04
Рыбные котлеты из консервированной сардины — простой рецепт с фото
Рыбные котлеты. Колаж: Новини.LIVE. Источник фото: Smakuiemo

Когда нужно быстро приготовить сытный ужин из простых продуктов, рыбные котлеты из консервы всегда выручают. Минимум ингредиентов, доступная сардина и немного риса — и на столе ароматные, румяные котлеты, которые нравятся всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • консервированная сардина — 230 г;
  • рис — 100 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца — 2-3 шт.;
  • панировочные сухари — 3-5 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный — щепотка;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности, оставить немного остыть. Следить, чтобы он остался мягким, но не переваренным.

рибні котлети з консерви сардини та рису
Рис и консерва. Фото: smakuiemo.com.ua

Сардину отцедить от жидкости, переложить в глубокую миску и размять вилкой до однородной консистенции.

смачні рибні котлети з консерви сардини та рису
Добавление яиц. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук мелко нарезать и добавить к рыбе. По желанию предварительно обжарить его на небольшом количестве масла до прозрачности для более нежного вкуса.

рецепт рибних котлети з консерви сардини та рису
Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

К рыбной массе добавить отваренный рис, яйца, соль и черный перец. Тщательно перемешать до однородности. Постепенно подмешать панировочные сухари, чтобы масса стала более плотной и удобной для формирования.

рецепт рибних котлети з консерви сардини
Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформировать небольшие котлеты слегка увлажненными руками. Сковороду разогреть с маслом, выложить котлеты и жарить на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
