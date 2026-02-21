Рыбные котлеты из консервированной сардины — простой рецепт с фото

Рыбные котлеты. Колаж: Новини.LIVE. Источник фото: Smakuiemo

Когда нужно быстро приготовить сытный ужин из простых продуктов, рыбные котлеты из консервы всегда выручают. Минимум ингредиентов, доступная сардина и немного риса — и на столе ароматные, румяные котлеты, которые нравятся всей семье.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

консервированная сардина — 230 г;

рис — 100 г;

лук — 1 шт.;

яйца — 2-3 шт.;

панировочные сухари — 3-5 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

перец черный — щепотка;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности, оставить немного остыть. Следить, чтобы он остался мягким, но не переваренным.

Рис и консерва. Фото: smakuiemo.com.ua

Сардину отцедить от жидкости, переложить в глубокую миску и размять вилкой до однородной консистенции.

Добавление яиц. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук мелко нарезать и добавить к рыбе. По желанию предварительно обжарить его на небольшом количестве масла до прозрачности для более нежного вкуса.

Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

К рыбной массе добавить отваренный рис, яйца, соль и черный перец. Тщательно перемешать до однородности. Постепенно подмешать панировочные сухари, чтобы масса стала более плотной и удобной для формирования.

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформировать небольшие котлеты слегка увлажненными руками. Сковороду разогреть с маслом, выложить котлеты и жарить на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

