Рыбные котлеты из консервированной сардины — простой рецепт с фото

Рыбные котлеты из консервы — рецепт который всегда выручает
Когда нужно быстро приготовить сытный ужин из простых продуктов, рыбные котлеты из консервы всегда выручают. Минимум ингредиентов, доступная сардина и немного риса — и на столе ароматные, румяные котлеты, которые нравятся всей семье.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- консервированная сардина — 230 г;
- рис — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 2-3 шт.;
- панировочные сухари — 3-5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- перец черный — щепотка;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Рис отварить в слегка подсоленной воде до готовности, оставить немного остыть. Следить, чтобы он остался мягким, но не переваренным.
Сардину отцедить от жидкости, переложить в глубокую миску и размять вилкой до однородной консистенции.
Лук мелко нарезать и добавить к рыбе. По желанию предварительно обжарить его на небольшом количестве масла до прозрачности для более нежного вкуса.
К рыбной массе добавить отваренный рис, яйца, соль и черный перец. Тщательно перемешать до однородности. Постепенно подмешать панировочные сухари, чтобы масса стала более плотной и удобной для формирования.
Сформировать небольшие котлеты слегка увлажненными руками. Сковороду разогреть с маслом, выложить котлеты и жарить на среднем огне примерно по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
