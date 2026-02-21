Рибні котлети з консервованої сардини — простий рецепт на кожен день

Рибні котлети. Колаж: Новини.LIVE. Джерело фото: Smakuiemo

Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю з простих продуктів, рибні котлети з консерви завжди виручають. Мінімум інгредієнтів, доступна сардина та трохи рису — і на столі ароматні, рум’яні котлети, які смакують усій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

консервована сардина — 230 г;

рис — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 2–3 шт.;

панірувальні сухарі — 3–5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний — дрібка;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Рис відварити у злегка підсоленій воді до готовності, залишити трохи охолонути. Стежити, щоб він залишився м’яким, але не перевареним.

Рис та консерва. Фото: smakuiemo.com.ua

Сардину відцідити від рідини, перекласти в глибоку миску та розім’яти виделкою до однорідної консистенції.

Додавання яєць. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю дрібно нарізати та додати до риби. За бажанням попередньо обсмажити її на невеликій кількості олії до прозорості для більш ніжного смаку.

Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

До рибної маси додати відварений рис, яйця, сіль і чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності. Поступово підмішати панірувальні сухарі, щоб маса стала щільнішою та зручною для формування.

Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформувати невеликі котлети злегка зволоженими руками. Сковороду розігріти з олією, викласти котлети та смажити на середньому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

