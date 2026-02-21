Відео
Головна Смак Рибні котлети з консерви — рецепт який завжди виручає

Рибні котлети з консерви — рецепт який завжди виручає

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 15:04
Рибні котлети з консервованої сардини — простий рецепт на кожен день
Рибні котлети. Колаж: Новини.LIVE. Джерело фото: Smakuiemo

Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю з простих продуктів, рибні котлети з консерви завжди виручають. Мінімум інгредієнтів, доступна сардина та трохи рису — і на столі ароматні, рум’яні котлети, які смакують усій родині.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • консервована сардина — 230 г;
  • рис — 100 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйця — 2–3 шт.;
  • панірувальні сухарі — 3–5 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний — дрібка;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Рис відварити у злегка підсоленій воді до готовності, залишити трохи охолонути. Стежити, щоб він залишився м’яким, але не перевареним.

рибні котлети з консерви сардини та рису
Рис та консерва. Фото: smakuiemo.com.ua

Сардину відцідити від рідини, перекласти в глибоку миску та розім’яти виделкою до однорідної консистенції.

смачні рибні котлети з консерви сардини та рису
Додавання яєць. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю дрібно нарізати та додати до риби. За бажанням попередньо обсмажити її на невеликій кількості олії до прозорості для більш ніжного смаку.

рецепт рибних котлети з консерви сардини та рису
Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

До рибної маси додати відварений рис, яйця, сіль і чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності. Поступово підмішати панірувальні сухарі, щоб маса стала щільнішою та зручною для формування.

рецепт рибних котлети з консерви сардини
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Сформувати невеликі котлети злегка зволоженими руками. Сковороду розігріти з олією, викласти котлети та смажити на середньому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.

Вечеря риба рецепт котлети консерва
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
