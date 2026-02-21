Рибні котлети з консервованої сардини — простий рецепт на кожен день

Рибні котлети з консерви — рецепт який завжди виручає
Коли потрібно швидко приготувати ситну вечерю з простих продуктів, рибні котлети з консерви завжди виручають. Мінімум інгредієнтів, доступна сардина та трохи рису — і на столі ароматні, рум’яні котлети, які смакують усій родині.
Вам знадобиться:
- консервована сардина — 230 г;
- рис — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 2–3 шт.;
- панірувальні сухарі — 3–5 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- перець чорний — дрібка;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Рис відварити у злегка підсоленій воді до готовності, залишити трохи охолонути. Стежити, щоб він залишився м’яким, але не перевареним.
Сардину відцідити від рідини, перекласти в глибоку миску та розім’яти виделкою до однорідної консистенції.
Цибулю дрібно нарізати та додати до риби. За бажанням попередньо обсмажити її на невеликій кількості олії до прозорості для більш ніжного смаку.
До рибної маси додати відварений рис, яйця, сіль і чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності. Поступово підмішати панірувальні сухарі, щоб маса стала щільнішою та зручною для формування.
Сформувати невеликі котлети злегка зволоженими руками. Сковороду розігріти з олією, викласти котлети та смажити на середньому вогні приблизно по 4–5 хвилин з кожного боку до золотистої скоринки.
