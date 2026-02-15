Рибні хвостики з вафельних коржів — простий рецепт з фото з 1 банки консерви

Забутий рецепт "Рибні хвости" — банка консерви та вафельні коржі
Цей забутий рецепт "Рибних хвостиків" знову повертається на кухні, адже для нього потрібна лише одна банка консерви та вафельні коржі. Хрустка скоринка зовні та соковита рибна начинка всередині створюють знайомий з дитинства смак, який складно перевершити.
Вам знадобиться:
- вафельні коржі — 1 упаковка;
- рис — 200 г;
- сардина консервована — 500 г;
- цибуля — 3 шт.;
- яйця — 4–5 шт.;
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
- базилік сушений — 0,5 ч. л.;
- розмарин — дрібка;
- сіль — за смаком;
- кріп — за смаком;
- майонез — для соусу;
- часник — 1–2 зубчики;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Відварити рис у підсоленій воді до готовності, після чого повністю охолодити, щоб начинка залишалася розсипчастою та не втрачала текстуру. Дістати сардину з банки, зберігши олію окремо. Подрібнити рибу виделкою до дрібних шматочків.
Очистити цибулю, нарізати дрібним кубиком та обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості й легкої золотистості. Дати охолонути. У глибокій мисці з’єднати варений рис, подрібнену сардину та обсмажену цибулю. Додати дрібно нарізаний кріп, чорний перець, базилік і розмарин. Посолити за смаком та ретельно перемішати до однорідної начинки.
Кожен вафельний корж змастити олією з-під рибних консервів. Розрізати коржі на чотири рівні частини. Сформувати з кожного трикутника конус, акуратно з’єднавши краї.
Наповнити конуси рибною начинкою, злегка ущільнюючи її всередині. Розбити яйця у миску, додати дрібку солі та збити віничком до однорідності. Занурити кожен фарширований конус у яєчну суміш.
Розігріти сковороду з олією. Викласти заготовки у гарячу олію та обсмажити на середньому вогні з усіх боків до утворення рум’яної скоринки. Подавати гарячими. Для соусу змішати майонез із подрібненим часником та зеленню до однорідності. Подати окремо до рибних хвостиків.
