Рибні хвостики з вафельних коржів — простий рецепт з фото з 1 банки консерви

Рибні хвости. Фото: smachnenke.com.ua

Цей забутий рецепт "Рибних хвостиків" знову повертається на кухні, адже для нього потрібна лише одна банка консерви та вафельні коржі. Хрустка скоринка зовні та соковита рибна начинка всередині створюють знайомий з дитинства смак, який складно перевершити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вафельні коржі — 1 упаковка;

рис — 200 г;

сардина консервована — 500 г;

цибуля — 3 шт.;

яйця — 4–5 шт.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

базилік сушений — 0,5 ч. л.;

розмарин — дрібка;

сіль — за смаком;

кріп — за смаком;

майонез — для соусу;

часник — 1–2 зубчики;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Відварити рис у підсоленій воді до готовності, після чого повністю охолодити, щоб начинка залишалася розсипчастою та не втрачала текстуру. Дістати сардину з банки, зберігши олію окремо. Подрібнити рибу виделкою до дрібних шматочків.

Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити цибулю, нарізати дрібним кубиком та обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості й легкої золотистості. Дати охолонути. У глибокій мисці з’єднати варений рис, подрібнену сардину та обсмажену цибулю. Додати дрібно нарізаний кріп, чорний перець, базилік і розмарин. Посолити за смаком та ретельно перемішати до однорідної начинки.

Вафлі та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен вафельний корж змастити олією з-під рибних консервів. Розрізати коржі на чотири рівні частини. Сформувати з кожного трикутника конус, акуратно з’єднавши краї.

Яєчний кляр. Фото: smachnenke.com.ua

Наповнити конуси рибною начинкою, злегка ущільнюючи її всередині. Розбити яйця у миску, додати дрібку солі та збити віничком до однорідності. Занурити кожен фарширований конус у яєчну суміш.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Викласти заготовки у гарячу олію та обсмажити на середньому вогні з усіх боків до утворення рум’яної скоринки. Подавати гарячими. Для соусу змішати майонез із подрібненим часником та зеленню до однорідності. Подати окремо до рибних хвостиків.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.