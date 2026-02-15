Відео
Забутий рецепт "Рибні хвости" — банка консерви та вафельні коржі

Дата публікації: 15 лютого 2026 01:04
Рибні хвостики з вафельних коржів — простий рецепт з фото з 1 банки консерви
Рибні хвости. Фото: smachnenke.com.ua

Цей забутий рецепт "Рибних хвостиків" знову повертається на кухні, адже для нього потрібна лише одна банка консерви та вафельні коржі. Хрустка скоринка зовні та соковита рибна начинка всередині створюють знайомий з дитинства смак, який складно перевершити. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • вафельні коржі — 1 упаковка;
  • рис — 200 г;
  • сардина консервована — 500 г;
  • цибуля — 3 шт.;
  • яйця — 4–5 шт.;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
  • базилік сушений — 0,5 ч. л.;
  • розмарин — дрібка;
  • сіль — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • майонез — для соусу;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Відварити рис у підсоленій воді до готовності, після чого повністю охолодити, щоб начинка залишалася розсипчастою та не втрачала текстуру. Дістати сардину з банки, зберігши олію окремо. Подрібнити рибу виделкою до дрібних шматочків.

рецепт вечері з консерви
Приготування начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Очистити цибулю, нарізати дрібним кубиком та обсмажити на невеликій кількості олії до м’якості й легкої золотистості. Дати охолонути. У глибокій мисці з’єднати варений рис, подрібнену сардину та обсмажену цибулю. Додати дрібно нарізаний кріп, чорний перець, базилік і розмарин. Посолити за смаком та ретельно перемішати до однорідної начинки.

рецепт рибних хвостів
Вафлі та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен вафельний корж змастити олією з-під рибних консервів. Розрізати коржі на чотири рівні частини. Сформувати з кожного трикутника конус, акуратно з’єднавши краї.

що приготувати на вечерю
Яєчний кляр. Фото: smachnenke.com.ua

Наповнити конуси рибною начинкою, злегка ущільнюючи її всередині. Розбити яйця у миску, додати дрібку солі та збити віничком до однорідності. Занурити кожен фарширований конус у яєчну суміш.

рецепт страви з консерви
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Викласти заготовки у гарячу олію та обсмажити на середньому вогні з усіх боків до утворення рум’яної скоринки. Подавати гарячими. Для соусу змішати майонез із подрібненим часником та зеленню до однорідності. Подати окремо до рибних хвостиків.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
