Головна Смак Шашлички зі скумбрії в духовці в маринаді — всі кістки виймаються

Шашлички зі скумбрії в духовці в маринаді — всі кістки виймаються

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 15:04
Шашлички зі скумбрії в духовці — простий рецепт без кісток з маринадом та приготуванням з фото
Шашлички зі скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Соковита скумбрія з ароматною паприкою та легкою цитрусовою ноткою перетворюється на справжній домашній делікатес. Завдяки правильній підготовці всі великі кістки легко виймаються, тому страва виходить зручною для подачі. Простий маринад підкреслює природний смак риби, а запікання в духовці дозволяє зберегти ніжність м’яса.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • скумбрія — 2 шт.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • олія — 4 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — з половини лимона.

Спосіб приготування

Очистити скумбрію від нутрощів, відрізати голову та хвіст. Промити тушку під проточною водою та обсушити паперовим рушником. Нарізати рибу на порційні шматочки середнього розміру. Кожен шматочок обережно розкрити та видалити хребет і великі кістки, щоб зробити подачу максимально зручною та безпечною.

рецепт скумбрії
Нарізана скумбрія. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти підготовлену скумбрію у глибоку миску. Додати паприку, сіль і чорний мелений перець. Додати олію та лимонний сік, після чого акуратно перемішати, щоб маринад рівномірно покрив кожен шматочок риби. Залишити маринуватися для насичення смаком.

рецепт смачної скумбрії
Спеція та олія. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити миску харчовою плівкою та поставити в холодильник на 30 хвилин. За цей час риба вбере аромат спецій і стане ще соковитішою.

як приготувати скумбрію
Риба на шпажках. Фото: smakuiemo.com.ua

Нанизати замариновані шматочки скумбрії на дерев’яні шпажки, попередньо замочені у воді. Викласти шашлички на решітку або у форму для запікання.

простий рецепт скумбрії
Шашлички зі скумбрії. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти духовку до 180 °C. Запікати шашлички приблизно 20 хвилин до легкої рум’яності. Подати одразу після приготування, поки риба залишається ніжною та ароматною.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт шашлик маринад скумбрія
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
