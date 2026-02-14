Видео
Шашлычки из скумбрии в духовке в маринаде — все кости вынимаются

Шашлычки из скумбрии в духовке в маринаде — все кости вынимаются

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 15:04
Шашлычки из скумбрии в духовке — простой рецепт без костей с маринадом и приготовлением с фото
Шашлычки из скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Сочная скумбрия с ароматной паприкой и легкой цитрусовой ноткой превращается в настоящий домашний деликатес. Благодаря правильной подготовке все крупные кости легко вынимаются, поэтому блюдо получается удобным. Простой маринад подчеркивает естественный вкус рыбы, а запекание в духовке позволяет сохранить нежность мяса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • скумбрия — 2 шт.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • масло — 4 ст. л.;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — из половины лимона.

Способ приготовления

Очистить скумбрию от внутренностей, отрезать голову и хвост. Промыть тушку под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать рыбу на порционные кусочки среднего размера. Каждый кусочек осторожно раскрыть и удалить позвоночник и крупные кости, чтобы сделать подачу максимально удобной и безопасной.

рецепт скумбрії
Нарезанная скумбрия. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить подготовленную скумбрию в глубокую миску. Добавить паприку, соль и черный молотый перец. Добавить масло и лимонный сок, после чего аккуратно перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек рыбы. Оставить мариноваться для насыщения вкусом.

рецепт смачної скумбрії
Специя и масло. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. За это время рыба впитает аромат специй и станет еще более сочной.

як приготувати скумбрію
Рыба на шпажках. Фото: smakuiemo.com.ua

Нанизать замаринованные кусочки скумбрии на деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде. Выложить шашлычки на решетку или в форму для запекания.

простий рецепт скумбрії
Шашлычки из скумбрии. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть духовку до 180 °C. Запекать шашлычки примерно 20 минут до легкой румяности. Подать сразу после приготовления, пока рыба остается нежной и ароматной.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
