Шашлычки из скумбрии в духовке — простой рецепт без костей с маринадом и приготовлением с фото

Сочная скумбрия с ароматной паприкой и легкой цитрусовой ноткой превращается в настоящий домашний деликатес. Благодаря правильной подготовке все крупные кости легко вынимаются, поэтому блюдо получается удобным. Простой маринад подчеркивает естественный вкус рыбы, а запекание в духовке позволяет сохранить нежность мяса.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

скумбрия — 2 шт.;

паприка — 1 ст. л.;

масло — 4 ст. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

лимонный сок — из половины лимона.

Способ приготовления

Очистить скумбрию от внутренностей, отрезать голову и хвост. Промыть тушку под проточной водой и обсушить бумажным полотенцем. Нарезать рыбу на порционные кусочки среднего размера. Каждый кусочек осторожно раскрыть и удалить позвоночник и крупные кости, чтобы сделать подачу максимально удобной и безопасной.

Переложить подготовленную скумбрию в глубокую миску. Добавить паприку, соль и черный молотый перец. Добавить масло и лимонный сок, после чего аккуратно перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек рыбы. Оставить мариноваться для насыщения вкусом.

Накрыть миску пищевой пленкой и поставить в холодильник на 30 минут. За это время рыба впитает аромат специй и станет еще более сочной.

Нанизать замаринованные кусочки скумбрии на деревянные шпажки, предварительно замоченные в воде. Выложить шашлычки на решетку или в форму для запекания.

Разогреть духовку до 180 °C. Запекать шашлычки примерно 20 минут до легкой румяности. Подать сразу после приготовления, пока рыба остается нежной и ароматной.

