Рыбные хвостики из вафельных лепешек — простой рецепт с фото из 1 банки консервы

Забытый рецепт "Рыбные хвосты" — банка консервы и вафельные коржи
Этот забытый рецепт "Рыбных хвостиков" снова возвращается на кухни, ведь для него нужна только одна банка консервы и вафельные коржи. Хрустящая корочка снаружи и сочная рыбная начинка внутри создают знакомый с детства вкус, который сложно превзойти.
Вам понадобится:
- вафельные лепешки — 1 упаковка;
- рис — 200 г;
- сардина консервированная — 500 г;
- лук — 3 шт.;
- яйца — 4-5 шт.;
- перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
- базилик сушеный — 0,5 ч. л.;
- розмарин — щепотка;
- соль — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- майонез — для соуса;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Отварить рис в подсоленной воде до готовности, после чего полностью охладить, чтобы начинка оставалась рассыпчатой и не теряла текстуру. Достать сардину из банки, сохранив масло отдельно. Измельчить рыбу вилкой до мелких кусочков.
Очистить лук, нарезать мелким кубиком и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости. В глубокой миске соединить вареный рис, измельченную сардину и обжаренный лук в глубокой миске. Добавить мелко нарезанный укроп, черный перец, базилик и розмарин. Посолить по вкусу и тщательно перемешать до однородной начинки.
Каждый вафельный корж смазать маслом из-под рыбных консервов. Разрезать лепешки на четыре равные части. Сформировать из каждого треугольника конус, аккуратно соединив края.
Наполнить конусы рыбной начинкой, слегка уплотняя ее внутри. Разбить яйца в миску, добавить щепотку соли и взбить венчиком до однородности. Окунуть каждый фаршированный конус в яичную смесь.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить заготовки в горячее масло и обжарить на среднем огне со всех сторон до образования румяной корочки. Подавать горячими. Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком и зеленью до однородности. Подать отдельно к рыбным хвостикам.
