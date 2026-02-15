Видео
Україна
Забытый рецепт "Рыбные хвосты" — банка консервы и вафельные коржи

Забытый рецепт "Рыбные хвосты" — банка консервы и вафельные коржи

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 01:04
Рыбные хвостики из вафельных лепешек — простой рецепт с фото из 1 банки консервы
Рыбные хвосты. Фото: smachnenke.com.ua

Этот забытый рецепт "Рыбных хвостиков" снова возвращается на кухни, ведь для него нужна только одна банка консервы и вафельные коржи. Хрустящая корочка снаружи и сочная рыбная начинка внутри создают знакомый с детства вкус, который сложно превзойти.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вафельные лепешки — 1 упаковка;
  • рис — 200 г;
  • сардина консервированная — 500 г;
  • лук — 3 шт.;
  • яйца — 4-5 шт.;
  • перец черный молотый — 0,5 ч. л.;
  • базилик сушеный — 0,5 ч. л.;
  • розмарин — щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • майонез — для соуса;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Отварить рис в подсоленной воде до готовности, после чего полностью охладить, чтобы начинка оставалась рассыпчатой и не теряла текстуру. Достать сардину из банки, сохранив масло отдельно. Измельчить рыбу вилкой до мелких кусочков.

рецепт вечері з консерви
Приготовление начинки. Фото: smachnenke.com.ua

Очистить лук, нарезать мелким кубиком и обжарить на небольшом количестве масла до мягкости и легкой золотистости. В глубокой миске соединить вареный рис, измельченную сардину и обжаренный лук в глубокой миске. Добавить мелко нарезанный укроп, черный перец, базилик и розмарин. Посолить по вкусу и тщательно перемешать до однородной начинки.

рецепт рибних хвостів
Вафли и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый вафельный корж смазать маслом из-под рыбных консервов. Разрезать лепешки на четыре равные части. Сформировать из каждого треугольника конус, аккуратно соединив края.

що приготувати на вечерю
Яичный кляр. Фото: smachnenke.com.ua

Наполнить конусы рыбной начинкой, слегка уплотняя ее внутри. Разбить яйца в миску, добавить щепотку соли и взбить венчиком до однородности. Окунуть каждый фаршированный конус в яичную смесь.

рецепт страви з консерви
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выложить заготовки в горячее масло и обжарить на среднем огне со всех сторон до образования румяной корочки. Подавать горячими. Для соуса смешать майонез с измельченным чесноком и зеленью до однородности. Подать отдельно к рыбным хвостикам.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

Ужин рецепт вафли котлеты консерва
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
