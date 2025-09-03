Відео
Картопля + рибні консерви — нова економна вечеря в духовці

Картопля + рибні консерви — нова економна вечеря в духовці

3 вересня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Картопляна запіканка з рибними консервами — рецепт економної вечері
Картопля та рибні консерви. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Картопля з рибними консервами у духовці — це справжня знахідка для економної та смачної вечері. Простий набір продуктів перетворюється на ситну запіканку з апетитною скоринкою. Така страва чудово смакує як у будні, так і тоді, коли хочеться приготувати щось швидке й водночас домашнє.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • рибні консерви (сардини, скумбрія або тунець) — до свого смаку;
  • зелена цибуля — кілька пір’їн;
  • твердий сир — 100–150 г.

Для картопляної маси:

  • картопля — 700–800 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 3–4 ст. л.;
  • сіль, куркума, сушений часник, чорний мелений перець — до свого смаку.

Для засмажки:

  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, перетворити на пюре. Яйця змішати зі сметаною, спеціями та додати в пюре. Половину картопляної маси викласти у форму для запікання, застелену пергаментом і змащену олією.

рецепт вечері з сардинами
Картопля та засмажка. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, обсмажити разом на сковороді до золотистості.

запеканка з картопляним пюре
Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти засмажку поверх картоплі. Додати рибні консерви та подрібнену зелену цибулю. Накрити другою половиною картопляної маси, зверху посипати сиром.

рецепт запіканки з картопляним пюре та сардинами
Запіканка з картоплею та сардинами. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у духовці 15 хвилин при температурі 180 °C до рум’яної скоринки. Подавати гарячою з улюбленим соусом.

Вечеря картопля риба рецепт консерва
