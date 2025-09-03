Картопляна запіканка з рибними консервами — рецепт економної вечері

Картопля та рибні консерви. Фото: gospodynka.com.ua

Картопля з рибними консервами у духовці — це справжня знахідка для економної та смачної вечері. Простий набір продуктів перетворюється на ситну запіканку з апетитною скоринкою. Така страва чудово смакує як у будні, так і тоді, коли хочеться приготувати щось швидке й водночас домашнє.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

рибні консерви (сардини, скумбрія або тунець) — до свого смаку;

зелена цибуля — кілька пір’їн;

твердий сир — 100–150 г.

Для картопляної маси:

картопля — 700–800 г;

яйця — 3 шт.;

сметана — 3–4 ст. л.;

сіль, куркума, сушений часник, чорний мелений перець — до свого смаку.

Для засмажки:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, перетворити на пюре. Яйця змішати зі сметаною, спеціями та додати в пюре. Половину картопляної маси викласти у форму для запікання, застелену пергаментом і змащену олією.

Картопля та засмажка. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, обсмажити разом на сковороді до золотистості.

Приготування запіканки. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти засмажку поверх картоплі. Додати рибні консерви та подрібнену зелену цибулю. Накрити другою половиною картопляної маси, зверху посипати сиром.

Запіканка з картоплею та сардинами. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у духовці 15 хвилин при температурі 180 °C до рум’яної скоринки. Подавати гарячою з улюбленим соусом.

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.



