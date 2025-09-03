Картопляна запіканка з рибними консервами — рецепт економної вечері

Картопля + рибні консерви — нова економна вечеря в духовці
Картопля з рибними консервами у духовці — це справжня знахідка для економної та смачної вечері. Простий набір продуктів перетворюється на ситну запіканку з апетитною скоринкою. Така страва чудово смакує як у будні, так і тоді, коли хочеться приготувати щось швидке й водночас домашнє.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- рибні консерви (сардини, скумбрія або тунець) — до свого смаку;
- зелена цибуля — кілька пір’їн;
- твердий сир — 100–150 г.
Для картопляної маси:
- картопля — 700–800 г;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 3–4 ст. л.;
- сіль, куркума, сушений часник, чорний мелений перець — до свого смаку.
Для засмажки:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — для обсмажування.
Спосіб приготування
Картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, перетворити на пюре. Яйця змішати зі сметаною, спеціями та додати в пюре. Половину картопляної маси викласти у форму для запікання, застелену пергаментом і змащену олією.
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на тертці, обсмажити разом на сковороді до золотистості.
Викласти засмажку поверх картоплі. Додати рибні консерви та подрібнену зелену цибулю. Накрити другою половиною картопляної маси, зверху посипати сиром.
Запікати у духовці 15 хвилин при температурі 180 °C до рум’яної скоринки. Подавати гарячою з улюбленим соусом.
