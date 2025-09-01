Кістковий бульйон — рецепт приготування еліксиру для здоров’я та імунітету

Кістковий бульйон — рецепт еліксиру для здоров’я та імунітету
Кістковий бульйон — це більше, ніж звичайна страва, його називають справжнім еліксиром завдяки багатому складу та користі для організму. Довге томління дозволяє витягти з кісток максимум мінералів і колагену, тож напій підтримує імунітет, зміцнює суглоби й дарує жіночому здоров’ю особливу силу. Такий бульйон зігріє, відновить енергію та стане основою для корисного раціону.
Вам знадобиться:
- яловичі кістки — потрібна кількість;
- вода — щоб повністю покрити кістки;
- яблучний оцет — 1 ст. л. на 2 л води;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- лавровий лист, перець горошком, зелень — до свого смаку;
- сіль — за бажанням.
Спосіб приготування
Кістки викласти на деко та запекти у духовці при температурі 200 °C протягом 30–40 хвилин для більш насиченого смаку та красивого кольору.
Перекласти у велику каструлю, залити холодною водою, додати яблучний оцет і залишити на 30 хвилин.
Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімуму. Варити від 12 годин до доби й довше, підтримуючи легке томління. Чим довше вариться бульйон, тим він корисніший і концентрованіший.
За годину до завершення додати цибулю, моркву, лавровий лист, спеції та зелень. Посолити до свого смаку, готовий бульйон процідити через сито, жир із поверхні зняти та зберегти для інших страв.
Бульйон можна розлити у контейнери й заморозити порційно. Його вживають як основу для супів, соусів чи просто п’ють невеликими чашками для підтримки імунітету, здоров’я кісток, суглобів і шкіри.
Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.
