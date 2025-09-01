Кістковий бульйон — рецепт приготування еліксиру для здоров’я та імунітету

Кістковий бульйон. Фото: smakuiemo.com.ua

Кістковий бульйон — це більше, ніж звичайна страва, його називають справжнім еліксиром завдяки багатому складу та користі для організму. Довге томління дозволяє витягти з кісток максимум мінералів і колагену, тож напій підтримує імунітет, зміцнює суглоби й дарує жіночому здоров’ю особливу силу. Такий бульйон зігріє, відновить енергію та стане основою для корисного раціону.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яловичі кістки — потрібна кількість;

вода — щоб повністю покрити кістки;

яблучний оцет — 1 ст. л. на 2 л води;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

лавровий лист, перець горошком, зелень — до свого смаку;

сіль — за бажанням.

Спосіб приготування

Кістки викласти на деко та запекти у духовці при температурі 200 °C протягом 30–40 хвилин для більш насиченого смаку та красивого кольору.

Яловичі кістки. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти у велику каструлю, залити холодною водою, додати яблучний оцет і залишити на 30 хвилин.

Запечені кістки. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімуму. Варити від 12 годин до доби й довше, підтримуючи легке томління. Чим довше вариться бульйон, тим він корисніший і концентрованіший.

Приготування бульйона. Фото: smakuiemo.com.ua

За годину до завершення додати цибулю, моркву, лавровий лист, спеції та зелень. Посолити до свого смаку, готовий бульйон процідити через сито, жир із поверхні зняти та зберегти для інших страв.

Бульйон у контейнерах. Фото: smakuiemo.com.ua

Бульйон можна розлити у контейнери й заморозити порційно. Його вживають як основу для супів, соусів чи просто п’ють невеликими чашками для підтримки імунітету, здоров’я кісток, суглобів і шкіри.

