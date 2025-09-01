Відео
Кістковий бульйон — рецепт еліксиру для здоров'я та імунітету

1 вересня 2025 21:04
Марина Євтягіна - Редактор
Кістковий бульйон — рецепт приготування еліксиру для здоров’я та імунітету
Кістковий бульйон. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Кістковий бульйон — це більше, ніж звичайна страва, його називають справжнім еліксиром завдяки багатому складу та користі для організму. Довге томління дозволяє витягти з кісток максимум мінералів і колагену, тож напій підтримує імунітет, зміцнює суглоби й дарує жіночому здоров’ю особливу силу. Такий бульйон зігріє, відновить енергію та стане основою для корисного раціону.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яловичі кістки — потрібна кількість;
  • вода — щоб повністю покрити кістки;
  • яблучний оцет — 1 ст. л. на 2 л води;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • лавровий лист, перець горошком, зелень — до свого смаку;
  • сіль — за бажанням.

Спосіб приготування

Кістки викласти на деко та запекти у духовці при температурі 200 °C протягом 30–40 хвилин для більш насиченого смаку та красивого кольору.

рецепт бульону
Яловичі кістки. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти у велику каструлю, залити холодною водою, додати яблучний оцет і залишити на 30 хвилин.

рецепт кісткового бульйону
Запечені кістки. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, зняти піну та зменшити вогонь до мінімуму. Варити від 12 годин до доби й довше, підтримуючи легке томління. Чим довше вариться бульйон, тим він корисніший і концентрованіший.

чим корисний кістковий бульйон
Приготування бульйона. Фото: smakuiemo.com.ua

За годину до завершення додати цибулю, моркву, лавровий лист, спеції та зелень. Посолити до свого смаку, готовий бульйон процідити через сито, жир із поверхні зняти та зберегти для інших страв.

рецепт корисного кісткового бульйона
Бульйон у контейнерах. Фото: smakuiemo.com.ua

Бульйон можна розлити у контейнери й заморозити порційно. Його вживають як основу для супів, соусів чи просто п’ють невеликими чашками для підтримки імунітету, здоров’я кісток, суглобів і шкіри.

здоров'я м'ясо рецепт імунітет бульйон
