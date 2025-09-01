Костный бульон — рецепт приготовления эликсира для здоровья и иммунитета

Костный бульон. Фото: smakuiemo.com.ua

Костный бульон — это больше, чем обычное блюдо, его называют настоящим эликсиром благодаря богатому составу и пользе для организма. Долгое томление позволяет извлечь из костей максимум минералов и коллагена, поэтому напиток поддерживает иммунитет, укрепляет суставы и дарит женскому здоровью особую силу. Такой бульон согреет, восстановит энергию и станет основой для полезного рациона.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

говяжьи кости — нужное количество;

вода — чтобы полностью покрыть кости;

яблочный уксус — 1 ст. л. на 2 л воды;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

лавровый лист, перец горошком, зелень — по своему вкусу;

соль — по желанию.

Способ приготовления

Кости выложить на противень и запечь в духовке при температуре 200 °C в течение 30-40 минут для более насыщенного вкуса и красивого цвета.

Говяжьи кости. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить в большую кастрюлю, залить холодной водой, добавить яблочный уксус и оставить на 30 минут.

Запеченные кости. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, снять пену и уменьшить огонь до минимума. Варить от 12 часов до суток и дольше, поддерживая легкое томление. Чем дольше варится бульон, тем он полезнее и концентрированнее.

Приготовление бульона Фото: smakuiemo.com.ua

За час до завершения добавить лук, морковь, лавровый лист, специи и зелень. Посолить по своему вкусу, готовый бульон процедить через сито, жир с поверхности снять и сохранить для других блюд.

Бульон в контейнерах. Фото: smakuiemo.com.ua

Бульон можно разлить в контейнеры и заморозить порционно. Его употребляют как основу для супов, соусов или просто пьют небольшими чашками для поддержания иммунитета, здоровья костей, суставов и кожи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.