Картофельная запеканка с рыбными консервами — рецепт экономного ужина

Картофель + рыбные консервы — новый экономный ужин в духовке
Картофель с рыбными консервами в духовке — это настоящая находка для экономного и вкусного ужина. Простой набор продуктов превращается в сытную запеканку с аппетитной корочкой. Такое блюдо прекрасно подходит как в будни, так и тогда, когда хочется приготовить что-то быстрое и одновременно домашнее.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- рыбные консервы (сардины, скумбрия или тунец) — по своему вкусу;
- зеленый лук — несколько перьев;
- твердый сыр — 100-150 г.
Для картофельной массы:
- картофель — 700-800 г;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 3-4 ст. л.;
- соль, куркума, сушеный чеснок, черный молотый перец — по своему вкусу.
Для зажарки:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Картофель отварить в подсоленной воде до готовности, превратить в пюре. Яйца смешать со сметаной, специями и добавить в пюре. Половину картофельной массы выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом и смазанную маслом.
Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, обжарить вместе на сковороде до золотистости.
Выложить зажарку поверх картофеля. Добавить рыбные консервы и измельченный зеленый лук. Накрыть второй половиной картофельной массы, сверху посыпать сыром.
Запекать в духовке 15 минут при температуре 180 °C до румяной корочки. Подавать горячей с любимым соусом.
