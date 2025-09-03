Картофельная запеканка с рыбными консервами — рецепт экономного ужина

Картофель и рыбные консервы. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель с рыбными консервами в духовке — это настоящая находка для экономного и вкусного ужина. Простой набор продуктов превращается в сытную запеканку с аппетитной корочкой. Такое блюдо прекрасно подходит как в будни, так и тогда, когда хочется приготовить что-то быстрое и одновременно домашнее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

рыбные консервы (сардины, скумбрия или тунец) — по своему вкусу;

зеленый лук — несколько перьев;

твердый сыр — 100-150 г.

Для картофельной массы:

картофель — 700-800 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3-4 ст. л.;

соль, куркума, сушеный чеснок, черный молотый перец — по своему вкусу.

Для зажарки:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель отварить в подсоленной воде до готовности, превратить в пюре. Яйца смешать со сметаной, специями и добавить в пюре. Половину картофельной массы выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом и смазанную маслом.

Картофель и зажарка. Фото: gospodynka.com.ua

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, обжарить вместе на сковороде до золотистости.

Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить зажарку поверх картофеля. Добавить рыбные консервы и измельченный зеленый лук. Накрыть второй половиной картофельной массы, сверху посыпать сыром.

Запеканка с картофелем и сардинами. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке 15 минут при температуре 180 °C до румяной корочки. Подавать горячей с любимым соусом.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.