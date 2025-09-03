Видео
Картофель + рыбные консервы — новый экономный ужин в духовке

Картофель + рыбные консервы — новый экономный ужин в духовке

3 сентября 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Картофельная запеканка с рыбными консервами — рецепт экономного ужина
Картофель и рыбные консервы. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Картофель с рыбными консервами в духовке — это настоящая находка для экономного и вкусного ужина. Простой набор продуктов превращается в сытную запеканку с аппетитной корочкой. Такое блюдо прекрасно подходит как в будни, так и тогда, когда хочется приготовить что-то быстрое и одновременно домашнее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • рыбные консервы (сардины, скумбрия или тунец) — по своему вкусу;
  • зеленый лук — несколько перьев;
  • твердый сыр — 100-150 г.

Для картофельной массы:

  • картофель — 700-800 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • соль, куркума, сушеный чеснок, черный молотый перец — по своему вкусу.

Для зажарки:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Картофель отварить в подсоленной воде до готовности, превратить в пюре. Яйца смешать со сметаной, специями и добавить в пюре. Половину картофельной массы выложить в форму для запекания, застеленную пергаментом и смазанную маслом.

рецепт вечері з сардинами
Картофель и зажарка. Фото: gospodynka.com.ua

Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке, обжарить вместе на сковороде до золотистости.

запеканка з картопляним пюре
Приготовление запеканки. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить зажарку поверх картофеля. Добавить рыбные консервы и измельченный зеленый лук. Накрыть второй половиной картофельной массы, сверху посыпать сыром.

рецепт запіканки з картопляним пюре та сардинами
Запеканка с картофелем и сардинами. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке 15 минут при температуре 180 °C до румяной корочки. Подавать горячей с любимым соусом.

