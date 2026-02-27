Запеченная рыба с картофелем в духовке — простой рецепт приготовления с фото

Запеченная рыба получается, как красная — возьмите хек или минтай
Запеченная рыба с картофелем — это универсальное блюдо, которое сочетает нежное филе и гарнир в одном рецепте. Благодаря сливочно-яичной заливке рыба получается сочной, мягкой и напоминает по текстуре красную.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- филе рыбы (треска, минтай, хек, тилапия) — 500 г;
- лук — 1-2 шт.;
- картофель — 5-6 шт.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для заливки:
- яйца — 3 шт.;
- сметана или майонез — 3 ст. л.;
- сыр твердый — 100 г;
- молоко или сливки — 100 мл.;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
Подготовить форму для запекания, смазать ее маслом. Нарезать лук полукольцами и равномерно распределить по дну формы. Очистить картофель, нарезать тонкими слайсами и выложить поверх лука ровным слоем. По желанию добавить еще немного лука. Посолить, приправить черным перцем и специями по вкусу.
Нарезать рыбное филе порционными кусочками среднего размера. Выложить рыбу в один слой поверх картофеля, добавить соль и перец.
Для заливки разбить яйца в миску, добавить сметану или майонез, натертый твердый сыр и молоко или сливки. Посолить, поперчить и перемешать до однородной консистенции. Равномерно распределить смесь по поверхности рыбы и картофеля.
Разогреть духовку до 180 °C. Запекать блюдо примерно 40-45 минут. Первые 20 минут готовить без накрывания, затем накрыть фольгой и продолжить запекание до мягкости картофеля. Проверить готовность, проколов картофель ножом — он должен легко входить.
