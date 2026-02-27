Запечена риба з картоплею в духовці — простий рецепт приготування з фото

Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Запечена риба з картоплею — це універсальна страва, яка поєднує ніжне філе та гарнір в одному рецепті. Завдяки вершково-яєчній заливці риба виходить соковитою, м’якою та нагадує за текстурою червону. Цей рецепт з фото допоможе легко приготувати ситну вечерю або обід із доступних інгредієнтів без зайвих клопотів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

філе риби (тріска, мінтай, хек, тилапія) — 500 г;

цибуля — 1–2 шт.;

картопля — 5–6 шт.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Для заливки:

яйця — 3 шт.;

сметана або майонез — 3 ст. л.;

сир твердий — 100 г;

молоко або вершки — 100 мл;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Підготувати форму для запікання, змастити її олією. Нарізати цибулю півкільцями та рівномірно розподілити по дну форми. Очистити картоплю, нарізати тонкими слайсами та викласти поверх цибулі рівним шаром. За бажанням додати ще трохи цибулі. Посолити, приправити чорним перцем та спеціями за смаком.

Картопля та спеції. Фото: gospodynka.com.ua

Нарізати рибне філе порційними шматочками середнього розміру. Викласти рибу в один шар поверх картоплі, додати сіль і перець.

Риба та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Для заливки розбити яйця в миску, додати сметану або майонез, натертий твердий сир та молоко або вершки. Посолити, поперчити й перемішати до однорідної консистенції. Рівномірно розподілити суміш по поверхні риби та картоплі.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти духовку до 180 °C. Запікати страву приблизно 40–45 хвилин. Перші 20 хвилин готувати без накривання, потім накрити фольгою та продовжити запікання до м’якості картоплі. Перевірити готовність, проколовши картоплю ножем — вона повинна легко входити.

