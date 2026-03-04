Мінтай по-царськи в духовці — соковитий рецепт вечері з сирною шапочкою

Так мінтай мало хто готує, але виходить "Царська страва" — рецепт
Мінтай по-царськи — це незвичайний спосіб приготувати доступну рибу так, щоб вона смакувала по-особливому. Завдяки ніжній сирно-ікорній "шапочці" риба залишається соковитою, а зверху утворюється апетитна рум’яна скоринка. Ідеальний варіант для сімейної вечері або святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- мінтай (спинки або філе) — 4 великі шматки;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком;
- лимонний сік — за смаком;
- вершковий сир — 100 г;
- майонез або сметана — 2 ст. л.;
- ікра мінтаю — 100 г;
- сир твердий — 50–70 г;
- цибуля — 1 шт.;
- паприка — за бажанням;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Рибу нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити та збризнути лимонним соком. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.
Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору. У глибокій мисці з’єднати вершковий сир, майонез або сметану, ікру мінтаю, натертий твердий сир і обсмажену цибулю. Ретельно перемішати до однорідної маси. За потреби відкоригувати смак, враховуючи солоність ікри.
Форму для запікання злегка змастити маслом, викласти шматочки риби. На кожен шматок рівномірно розподілити сирно-ікорну масу, формуючи щільну "шапочку".
Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки. За бажанням посипати паприкою перед подачею. Риба виходить соковитою, ніжною та насиченою на смак.
