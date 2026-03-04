Відео
Так мінтай мало хто готує, але виходить "Царська страва" — рецепт

Так мінтай мало хто готує, але виходить "Царська страва" — рецепт

Дата публікації: 4 березня 2026 21:04
Мінтай по-царськи в духовці — соковитий рецепт вечері з сирною шапочкою
Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Мінтай по-царськи — це незвичайний спосіб приготувати доступну рибу так, щоб вона смакувала по-особливому. Завдяки ніжній сирно-ікорній "шапочці" риба залишається соковитою, а зверху утворюється апетитна рум’яна скоринка. Ідеальний варіант для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • мінтай (спинки або філе) — 4 великі шматки;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • лимонний сік — за смаком;
  • вершковий сир — 100 г;
  • майонез або сметана — 2 ст. л.;
  • ікра мінтаю — 100 г;
  • сир твердий — 50–70 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • паприка — за бажанням;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Рибу нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити та збризнути лимонним соком. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.

рецепт запеченого минтая
Філе риби. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору. У глибокій мисці з’єднати вершковий сир, майонез або сметану, ікру мінтаю, натертий твердий сир і обсмажену цибулю. Ретельно перемішати до однорідної маси. За потреби відкоригувати смак, враховуючи солоність ікри.

простий рецепт риби
Риба та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання злегка змастити маслом, викласти шматочки риби. На кожен шматок рівномірно розподілити сирно-ікорну масу, формуючи щільну "шапочку".

простий рецепт мінтая
Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки. За бажанням посипати паприкою перед подачею. Риба виходить соковитою, ніжною та насиченою на смак.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт запіканки минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
