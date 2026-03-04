Мінтай по-царськи в духовці — соковитий рецепт вечері з сирною шапочкою

Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Мінтай по-царськи — це незвичайний спосіб приготувати доступну рибу так, щоб вона смакувала по-особливому. Завдяки ніжній сирно-ікорній "шапочці" риба залишається соковитою, а зверху утворюється апетитна рум’яна скоринка. Ідеальний варіант для сімейної вечері або святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

мінтай (спинки або філе) — 4 великі шматки;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

лимонний сік — за смаком;

вершковий сир — 100 г;

майонез або сметана — 2 ст. л.;

ікра мінтаю — 100 г;

сир твердий — 50–70 г;

цибуля — 1 шт.;

паприка — за бажанням;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Рибу нарізати порційними шматочками. Посолити, поперчити та збризнути лимонним соком. Залишити маринуватися на 10–15 хвилин.

Філе риби. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками та обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору. У глибокій мисці з’єднати вершковий сир, майонез або сметану, ікру мінтаю, натертий твердий сир і обсмажену цибулю. Ретельно перемішати до однорідної маси. За потреби відкоригувати смак, враховуючи солоність ікри.

Риба та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання злегка змастити маслом, викласти шматочки риби. На кожен шматок рівномірно розподілити сирно-ікорну масу, формуючи щільну "шапочку".

Запечена риба. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати у розігрітій духовці при 180 °C приблизно 25 хвилин до рум’яної скоринки. За бажанням посипати паприкою перед подачею. Риба виходить соковитою, ніжною та насиченою на смак.

