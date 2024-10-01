Домашні рибні консерви на зиму — простий рецепт в каструлі

Смачніші за магазинні — як заготовити на зиму домашні рибні консерви в каструлі
Заготівля домашніх рибних консервів — це не лише спосіб зберігання продукції, а й можливість насолоджуватися смачною та корисною їжею протягом всієї зими. Консервування в домашніх умовах дозволяє контролювати якість інгредієнтів, а також експериментувати зі смаками та спеціями.
У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як просто та швидко приготувати смачні рибні консерви в каструлі.
Необхідні інгредієнти
- Свіжа риба (можна обрати різні види).
- Сіль.
- Перець горошком, лавровий лист, гвоздика тощо (можна додати свої будь-які улюблені спеції, щоб отримати унікальний смак).
- Олія (соняшникова або оливкова).
- Лимон (за бажанням).
Процес приготування
- Підготовка риби. Очистити рибу: видалити голови, хвости та нутрощі. Промити під холодною водою. Розділити рибу на порційні шматки (можна консервувати цілу, залежно від розміру риби).
- Соляний розчин. У каструлі змішати сіль з водою (приблизно 1 склянка солі на 2 літри води). Додати спеції на вибір та довести до кипіння.
- Варіння риби. Коли розчин закипить, опустити рибу в каструлю на 10-15 хвилин до готовності. Якщо риба маленька, час варіння можна зменшити. Після варіння вийняти рибу та дати їй охолонути. Тим часом підготуйте стерилізовані банки.
- Упаковка риби. Вкласти рибу у банки, можна чергувати шари риби з лавровим листом та перцем горошком. Залити банки олією, щоб покрити рибу.
- Стерилізація. Закрити банки кришками та поставити їх у велику каструлю з водою (води має бути стільки, щоб покривати банки на 2/3). Довести до кипіння та стерилізувати банки протягом 30-40 хвилин, залежно від об'єму (менші банки — менше часу).
- Охолодження. Вийняти банки з каструлі та дати їм охолонути на кухонному столі під рушником.
Зберігайте консерви в прохолодному темному місці. Термін придатності — до 1 року.
Потіште своїх близьких смачними стравами, приготованими з любов'ю.
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