Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Смачніші за магазинні — як заготовити на зиму домашні рибні консерви в каструлі arrow

Смачніші за магазинні — як заготовити на зиму домашні рибні консерви в каструлі

1 жовтня 2024 07:55
Ірина Сундукова - Редактор
Домашні рибні консерви на зиму — простий рецепт в каструлі
Заготівля риби. Фото: fishwenatchee.com
Ірина Сундукова - Редактор

Заготівля домашніх рибних консервів — це не лише спосіб зберігання продукції, а й можливість насолоджуватися смачною та корисною їжею протягом всієї зими. Консервування в домашніх умовах дозволяє контролювати якість інгредієнтів, а також експериментувати зі смаками та спеціями.

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як просто та швидко приготувати смачні рибні консерви в каструлі.

Читайте також:

Необхідні інгредієнти

  • Свіжа риба (можна обрати різні види).
  • Сіль.
  • Перець горошком, лавровий лист, гвоздика тощо (можна додати свої будь-які улюблені спеції, щоб отримати унікальний смак).
  • Олія (соняшникова або оливкова).
  • Лимон (за бажанням).

Процес приготування

  • Підготовка риби. Очистити рибу: видалити голови, хвости та нутрощі. Промити під холодною водою. Розділити рибу на порційні шматки (можна консервувати цілу, залежно від розміру риби).
  • Соляний розчин. У каструлі змішати сіль з водою (приблизно 1 склянка солі на 2 літри води). Додати спеції на вибір та довести до кипіння.
  • Варіння риби. Коли розчин закипить, опустити рибу в каструлю на 10-15 хвилин до готовності. Якщо риба маленька, час варіння можна зменшити. Після варіння вийняти рибу та дати їй охолонути. Тим часом підготуйте стерилізовані банки.
  • Упаковка риби. Вкласти рибу у банки, можна чергувати шари риби з лавровим листом та перцем горошком. Залити банки олією, щоб покрити рибу.
  • Стерилізація. Закрити банки кришками та поставити їх у велику каструлю з водою (води має бути стільки, щоб покривати банки на 2/3). Довести до кипіння та стерилізувати банки протягом 30-40 хвилин, залежно від об'єму (менші банки — менше часу).
  • Охолодження. Вийняти банки з каструлі та дати їм охолонути на кухонному столі під рушником.

 

Смачніші за магазинні — як заготовити на зиму домашні рибні консерви в каструлі - фото 1
Фото: cooking.nytimes.com

Зберігайте консерви в прохолодному темному місці. Термін придатності — до 1 року.

Потіште своїх близьких смачними стравами, приготованими з любов'ю.

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати дуже смачну скумбрію пряного соління за дві години.

рецепти консервація риба рецепт заготівля на зиму

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:33 Маліновського у Дженоа замінить зірка збірної Англії

08:30 Мобілізація в Україні з 1 жовтня 2024 року — кого заберуть до ЗСУ першочергово

08:22 Литва передасть ЗСУ маскувальні сітки, які знайшли в посилках для РФ

08:21 Переказ грошей з картки — з 1 жовтня запрацювали нові правила

08:21 У Києві визначились з підрядником для ремонту мосту біля метро "Дарниця"

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

08:20 Росія посилює співпрацю з Іраном — у ISW розкрили деталі

08:02 У Вінниці ТЦК мобілізувало чоловіка, який мав бронювання — що вирішив суд

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

08:00 Гроші для ВПО з 1 жовтня — хто має писати нову заяву

07:49 Просив не вбивати — бійці 3-ї ОШБр показали бої на Харківщині та взяття в полон

08:33 Маліновського у Дженоа замінить зірка збірної Англії

08:30 Мобілізація в Україні з 1 жовтня 2024 року — кого заберуть до ЗСУ першочергово

08:22 Литва передасть ЗСУ маскувальні сітки, які знайшли в посилках для РФ

08:21 Переказ грошей з картки — з 1 жовтня запрацювали нові правила

08:21 У Києві визначились з підрядником для ремонту мосту біля метро "Дарниця"

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

08:20 Росія посилює співпрацю з Іраном — у ISW розкрили деталі

08:02 У Вінниці ТЦК мобілізувало чоловіка, який мав бронювання — що вирішив суд

08:00 Гроші для ВПО з 1 жовтня — хто має писати нову заяву

07:49 Просив не вбивати — бійці 3-ї ОШБр показали бої на Харківщині та взяття в полон

07:32 Глави Міноборони США та Ізраїлю обговорили хід операції ЦАХАЛу в Лівані

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

Text

08:00 День захисника і захисниць України та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

30 вересня 2024
Text

23:41 Южаніна пояснила, чому в Україні важлива зміна влади зараз

Text

23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

Text

23:14 На рік від 11-12 млрд — у КМР пояснили, де влада бере кошти на київське метро

Text

19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

Text

17:50 Ядерні погрози Путіна та заяви ОП про удари вглиб Росії — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозував ситуацію зі світлом в Україні восени

Text

15:51 Нардеп назвав дві умови, за яких 2025 року можуть відбутися вибори

Text

13:43 Нардеп пояснив, що означає постанова ЦВК про перевірку виборчих дільниць

Text

13:00 Секретний план перемоги та нові заяви Кремля про ядерну зброю — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня