Домашні рибні консерви на зиму — простий рецепт в каструлі

Заготівля риби. Фото: fishwenatchee.com

Заготівля домашніх рибних консервів — це не лише спосіб зберігання продукції, а й можливість насолоджуватися смачною та корисною їжею протягом всієї зими. Консервування в домашніх умовах дозволяє контролювати якість інгредієнтів, а також експериментувати зі смаками та спеціями.

У цьому рецепті ви дізнаєтеся, як просто та швидко приготувати смачні рибні консерви в каструлі.

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Необхідні інгредієнти

Свіжа риба (можна обрати різні види).

Сіль.

Перець горошком, лавровий лист, гвоздика тощо (можна додати свої будь-які улюблені спеції, щоб отримати унікальний смак).

Олія (соняшникова або оливкова).

Лимон (за бажанням).

Процес приготування

Підготовка риби. Очистити рибу: видалити голови, хвости та нутрощі. Промити під холодною водою. Розділити рибу на порційні шматки (можна консервувати цілу, залежно від розміру риби).

Очистити рибу: видалити голови, хвости та нутрощі. Промити під холодною водою. Розділити рибу на порційні шматки (можна консервувати цілу, залежно від розміру риби). Соляний розчин. У каструлі змішати сіль з водою (приблизно 1 склянка солі на 2 літри води). Додати спеції на вибір та довести до кипіння.

У каструлі змішати сіль з водою (приблизно 1 склянка солі на 2 літри води). Додати спеції на вибір та довести до кипіння. Варіння риби. Коли розчин закипить, опустити рибу в каструлю на 10-15 хвилин до готовності. Якщо риба маленька, час варіння можна зменшити. Після варіння вийняти рибу та дати їй охолонути. Тим часом підготуйте стерилізовані банки.

Коли розчин закипить, опустити рибу в каструлю на 10-15 хвилин до готовності. Якщо риба маленька, час варіння можна зменшити. Після варіння вийняти рибу та дати їй охолонути. Тим часом підготуйте стерилізовані банки. Упаковка риби. Вкласти рибу у банки, можна чергувати шари риби з лавровим листом та перцем горошком. Залити банки олією, щоб покрити рибу.

Вкласти рибу у банки, можна чергувати шари риби з лавровим листом та перцем горошком. Залити банки олією, щоб покрити рибу. Стерилізація. Закрити банки кришками та поставити їх у велику каструлю з водою (води має бути стільки, щоб покривати банки на 2/3). Довести до кипіння та стерилізувати банки протягом 30-40 хвилин, залежно від об'єму (менші банки — менше часу).

Закрити банки кришками та поставити їх у велику каструлю з водою (води має бути стільки, щоб покривати банки на 2/3). Довести до кипіння та стерилізувати банки протягом 30-40 хвилин, залежно від об'єму (менші банки — менше часу). Охолодження. Вийняти банки з каструлі та дати їм охолонути на кухонному столі під рушником.

Фото: cooking.nytimes.com

Зберігайте консерви в прохолодному темному місці. Термін придатності — до 1 року.

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