Цвітна капуста під сирною скоринкою: ніжна запіканка в духовці

Цвітна капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжна капуста в ароматній заливці готується без складних інгредієнтів і добре підходить для обіду чи легкої вечері. Гарячою запіканка особливо смачна завдяки розплавленому сиру зверху.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

цвітна капуста — 1 середня головка;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

твердий сир — 100 г;

сіль — до смаку;

мелений чорний перець — до смаку;

олія — для змащування форми.

Цвітна капуста та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Розібрати цвітну капусту на суцвіття та відварити в підсоленій воді 3–4 хвилини. Дати трохи охолонути. Збити яйця зі сметаною, майонезом і гірчицею, посолити та поперчити. Викласти капусту у змащену форму, залити яєчною сумішшю та посипати натертим сиром. Запікати при 180 °C 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячою.

Ділимося іншими смачними та простими рецептами для вечері

Лінива лазанья з баклажанів з фаршем і сиром.

Соковита картопляна запіканка з фаршем, сиром та соусом бешамель, яку легко готувати.

Читайте також:

Дієтична кабачкова піца з томатами, грибами та сиром.

Бюджетні кабачки з грибами за 25 хвилин, які виходять неймовірно ніжними та соковитими.

Запечені перці з сиром у сметанній заливці з простих сезонних продуктів.