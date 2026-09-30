Цвітна капуста під сирною скоринкою: ніжна запіканка в духовці

Цвітна капуста "по-польски": знадобиться 100 г сиру та сметана
Ua ru
30 вересня 2026 21:44
Цвітна капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Ніжна капуста в ароматній заливці готується без складних інгредієнтів і добре підходить для обіду чи легкої вечері. Гарячою запіканка особливо смачна завдяки розплавленому сиру зверху.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- цвітна капуста — 1 середня головка;
- яйця — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- твердий сир — 100 г;
- сіль — до смаку;
- мелений чорний перець — до смаку;
- олія — для змащування форми.
Спосіб приготування
- Розібрати цвітну капусту на суцвіття та відварити в підсоленій воді 3–4 хвилини. Дати трохи охолонути.
- Збити яйця зі сметаною, майонезом і гірчицею, посолити та поперчити.
- Викласти капусту у змащену форму, залити яєчною сумішшю та посипати натертим сиром.
- Запікати при 180 °C 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячою.
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