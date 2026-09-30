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Головна Смак Цвітна капуста "по-польски": знадобиться 100 г сиру та сметана

Цвітна капуста "по-польски": знадобиться 100 г сиру та сметана

Ua ru
30 вересня 2026 21:44
Цвітна капуста під сирною скоринкою: ніжна запіканка в духовці
Цвітна капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжна капуста в ароматній заливці готується без складних інгредієнтів і добре підходить для обіду чи легкої вечері. Гарячою запіканка особливо смачна завдяки розплавленому сиру зверху.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • цвітна капуста — 1 середня головка;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • твердий сир — 100 г;
  • сіль — до смаку;
  • мелений чорний перець — до смаку;
  • олія — для змащування форми.
рецепт цвітної капусти
Цвітна капуста та соус. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Розібрати цвітну капусту на суцвіття та відварити в підсоленій воді 3–4 хвилини. Дати трохи охолонути.
  2. Збити яйця зі сметаною, майонезом і гірчицею, посолити та поперчити.
  3. Викласти капусту у змащену форму, залити яєчною сумішшю та посипати натертим сиром.
  4. Запікати при 180 °C 15–20 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячою.

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овочі Вечеря рецепт цвітна капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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