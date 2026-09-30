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Главная Вкус Цветная капуста "по-польски": понадобится 100 г сыра и сметана

Цветная капуста "по-польски": понадобится 100 г сыра и сметана

Ua ru
30 сентября 2026 21:44
Цветная капуста под сырной корочкой: нежная запеканка в духовке
Цветная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Нежная капуста в ароматной заливке готовится без сложных ингредиентов и отлично подходит для обеда или легкого ужина. Горячая запеканка особенно вкусная благодаря расплавленному сыру сверху.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • цветная капуста — 1 средний кочан;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • молотый черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для смазывания формы.
рецепт цвітної капусти
Цветная капуста и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Разобрать цветную капусту на соцветия и отварить в подсоленной воде 3–4 минуты. Дать немного остыть.
  2. Взбить яйца со сметаной, майонезом и горчицей, посолить и поперчить.
  3. Выложить капусту в смазанную форму, залить яичной смесью и посыпать тёртым сыром.
  4. Запекать при 180 °C 15–20 минут до появления румяной корочки. Подавать горячим.

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овощи Ужин рецепт цветная капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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