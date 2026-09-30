Цветная капуста под сырной корочкой: нежная запеканка в духовке

Цветная капуста "по-польски": понадобится 100 г сыра и сметана
Ua ru
30 сентября 2026 21:44
Цветная капуста. Фото: smachnenke.com.ua
Нежная капуста в ароматной заливке готовится без сложных ингредиентов и отлично подходит для обеда или легкого ужина. Горячая запеканка особенно вкусная благодаря расплавленному сыру сверху.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- цветная капуста — 1 средний кочан;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- твёрдый сыр — 100 г;
- соль — по вкусу;
- молотый черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
- Разобрать цветную капусту на соцветия и отварить в подсоленной воде 3–4 минуты. Дать немного остыть.
- Взбить яйца со сметаной, майонезом и горчицей, посолить и поперчить.
- Выложить капусту в смазанную форму, залить яичной смесью и посыпать тёртым сыром.
- Запекать при 180 °C 15–20 минут до появления румяной корочки. Подавать горячим.
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