Цветная капуста под сырной корочкой: нежная запеканка в духовке

Цветная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Нежная капуста в ароматной заливке готовится без сложных ингредиентов и отлично подходит для обеда или легкого ужина. Горячая запеканка особенно вкусная благодаря расплавленному сыру сверху.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

цветная капуста — 1 средний кочан;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

твёрдый сыр — 100 г;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу;

растительное масло — для смазывания формы.

Цветная капуста и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Разобрать цветную капусту на соцветия и отварить в подсоленной воде 3–4 минуты. Дать немного остыть. Взбить яйца со сметаной, майонезом и горчицей, посолить и поперчить. Выложить капусту в смазанную форму, залить яичной смесью и посыпать тёртым сыром. Запекать при 180 °C 15–20 минут до появления румяной корочки. Подавать горячим.

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