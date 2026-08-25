Яблука на зиму для випічки: проста заготовка без води

Заготовка з яблук. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей спосіб особливо зручний, коли хочеться зберегти яблука на зиму без складного приготування. Фрукти варяться лише кілька хвилин, тому не встигають перетворитися на пюре й залишаються цілими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яблука — 4,2 кг;

цукор — 400 г.

Нарізані яблука. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Яблука вимити, обсушити та видалити серцевинки. Шкірку за бажанням можна залишити. Нарізати плоди середніми кубиками. Викласти яблука в каструлю шарами, пересипаючи кожен шар цукром. Залишити на деякий час, щоб вони пустили сік. Поставити каструлю на невеликий вогонь і прогрівати без додавання води. Періодично обережно перемішувати. Після закипання варити яблука ще 4–5 хвилин. Важливо не переварити їх, щоб шматочки зберегли форму. Гарячу яблучну масу разом із сиропом розкласти у стерилізовані банки та одразу герметично закрити кришками. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 7 баночок по 500 мл.

Взимку така заготовка стане чудовою начинкою для ароматних пирогів, пиріжків і штруделів.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів солоних пирогів та випічки

Смачний заливний пиріг із капустою на кефірі — просто тане в роті.

Читайте також:

Дивовижний картопляний пиріг "Холостяк" — зводить з розуму своїм смаком.

Рецепт тіста для заливного пирога за 1 хвилину — пиріг з консервою.