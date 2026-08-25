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Головна Смак Заготовка з яблук на зиму: підходить для для пирогів і пиріжків

Заготовка з яблук на зиму: підходить для для пирогів і пиріжків

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 13:44
Яблука на зиму для випічки: проста заготовка без води
Заготовка з яблук. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей спосіб особливо зручний, коли хочеться зберегти яблука на зиму без складного приготування. Фрукти варяться лише кілька хвилин, тому не встигають перетворитися на пюре й залишаються цілими.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 4,2 кг;
  • цукор — 400 г.
рецепт заготовки з яблук на зиму
Нарізані яблука. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука вимити, обсушити та видалити серцевинки.
  2. Шкірку за бажанням можна залишити. Нарізати плоди середніми кубиками.
  3. Викласти яблука в каструлю шарами, пересипаючи кожен шар цукром. Залишити на деякий час, щоб вони пустили сік.
  4. Поставити каструлю на невеликий вогонь і прогрівати без додавання води. Періодично обережно перемішувати.
  5. Після закипання варити яблука ще 4–5 хвилин.
  6. Важливо не переварити їх, щоб шматочки зберегли форму.
  7. Гарячу яблучну масу разом із сиропом розкласти у стерилізовані банки та одразу герметично закрити кришками.
  8. Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 7 баночок по 500 мл.

Взимку така заготовка стане чудовою начинкою для ароматних пирогів, пиріжків і штруделів.

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консервація яблука рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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