Заготовка з яблук на зиму: підходить для для пирогів і пиріжків
25 серпня 2026 13:44
Заготовка з яблук. Фото: smakuiemo.com.ua
Цей спосіб особливо зручний, коли хочеться зберегти яблука на зиму без складного приготування. Фрукти варяться лише кілька хвилин, тому не встигають перетворитися на пюре й залишаються цілими.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яблука — 4,2 кг;
- цукор — 400 г.
Спосіб приготування
- Яблука вимити, обсушити та видалити серцевинки.
- Шкірку за бажанням можна залишити. Нарізати плоди середніми кубиками.
- Викласти яблука в каструлю шарами, пересипаючи кожен шар цукром. Залишити на деякий час, щоб вони пустили сік.
- Поставити каструлю на невеликий вогонь і прогрівати без додавання води. Періодично обережно перемішувати.
- Після закипання варити яблука ще 4–5 хвилин.
- Важливо не переварити їх, щоб шматочки зберегли форму.
- Гарячу яблучну масу разом із сиропом розкласти у стерилізовані банки та одразу герметично закрити кришками.
- Із зазначеної кількості продуктів виходить приблизно 7 баночок по 500 мл.
Взимку така заготовка стане чудовою начинкою для ароматних пирогів, пиріжків і штруделів.
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