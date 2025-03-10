Смачний та ароматний грибний суп із печериць — рецепт від свекрухи

Грибний суп. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться зігрітися смачним і ніжним супом, цей рецепт саме для вас. Грибний суп із печериць за перевіреним рецептом свекрухи виходить особливо ароматним, наваристим і з приємною вершковою ноткою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

вода — 2 л;

печериці — 200 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

картопля — 2 шт.;

плавлений сир — 100 г;

вермішель — 50 г;

пучок кропу;

сіль, перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Печериці нарізати невеликими шматочками. Цибулю подрібнити, моркву натерти на великій тертці.

Нарізана цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю нарізати кубиками, залити водою, щоб не потемніла. Плавлений сир натерти на дрібній тертці.

Терта морква. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлі розігріти трохи олії, додати печериці та злегка тушкувати. Додати подрібнену цибулю та моркву, влити ще трохи олії та протушкувати овочі разом.

Нарізані печериці. Фото: smachnenke.com.ua

Залити водою, викласти картоплю. Варити 15 хвилин, потім додати натертий плавлений сир, сіль, перець і постійно помішувати до повного розчинення сиру.

Морква, цибуля та гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений кріп, накрити кришкою та залишити настоятися 2–3 хвилини.

Приготування супу. Фото: smachnenke.com.ua

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