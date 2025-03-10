Смачний та ароматний грибний суп із печериць — рецепт від свекрухи

Ароматний грибний суп з печериць — за рецептом свекрухи
Якщо хочеться зігрітися смачним і ніжним супом, цей рецепт саме для вас. Грибний суп із печериць за перевіреним рецептом свекрухи виходить особливо ароматним, наваристим і з приємною вершковою ноткою.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- вода — 2 л;
- печериці — 200 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- плавлений сир — 100 г;
- вермішель — 50 г;
- пучок кропу;
- сіль, перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Печериці нарізати невеликими шматочками. Цибулю подрібнити, моркву натерти на великій тертці.
Картоплю нарізати кубиками, залити водою, щоб не потемніла. Плавлений сир натерти на дрібній тертці.
У каструлі розігріти трохи олії, додати печериці та злегка тушкувати. Додати подрібнену цибулю та моркву, влити ще трохи олії та протушкувати овочі разом.
Залити водою, викласти картоплю. Варити 15 хвилин, потім додати натертий плавлений сир, сіль, перець і постійно помішувати до повного розчинення сиру.
Додати подрібнений кріп, накрити кришкою та залишити настоятися 2–3 хвилини.
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