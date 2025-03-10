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Ароматний грибний суп з печериць — за рецептом свекрухи

10 березня 2025 00:12
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Смачний та ароматний грибний суп із печериць — рецепт від свекрухи
Грибний суп. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо хочеться зігрітися смачним і ніжним супом, цей рецепт саме для вас. Грибний суп із печериць за перевіреним рецептом свекрухи виходить особливо ароматним, наваристим і з приємною вершковою ноткою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • вода — 2 л;
  • печериці — 200 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • плавлений сир — 100 г;
  • вермішель — 50 г;
  • пучок кропу;
  • сіль, перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Печериці нарізати невеликими шматочками. Цибулю подрібнити, моркву натерти на великій тертці.

простий рецепт ароматного супу з печерицями
Нарізана цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Картоплю нарізати кубиками, залити водою, щоб не потемніла. Плавлений сир натерти на дрібній тертці.

рецепт ароматного супу з печерицями
Терта морква. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлі розігріти трохи олії, додати печериці та злегка тушкувати. Додати подрібнену цибулю та моркву, влити ще трохи олії та протушкувати овочі разом.

рецепт смачного та ароматного супу з печерицями
Нарізані печериці. Фото: smachnenke.com.ua

Залити водою, викласти картоплю. Варити 15 хвилин, потім додати натертий плавлений сир, сіль, перець і постійно помішувати до повного розчинення сиру.

рецепт смачного супу з печерицями
Морква, цибуля та гриби. Фото: smachnenke.com.ua

Додати подрібнений кріп, накрити кришкою та залишити настоятися 2–3 хвилини.

рецепт супу з печерицями
Приготування супу. Фото: smachnenke.com.ua

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