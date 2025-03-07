Ідеальний борщ від Клопотенка — запечені ребра та головні секрети смаку

Рецепт ідеального борщу від Клопотенка — секрети приготування
Борщ — це не просто страва, а символ української кухні. Клопотенко пропонує унікальний підхід: запечені ребра для насиченого бульйону, ідеальні пропорції овочів і спеціальні хитрощі для бездоганного смаку. Готуйте разом із майстром кулінарії!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.
Вам знадобиться:
- свинячі реберця — 500 г;
- питна вода — 3 л;
- білокачанна капуста — 200 г;
- морква — 1 шт.;
- картопля — 450 г (приблизно 3 шт.);
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- заправка для борщу — 300 г;
- консервована квасоля — ½ банки;
- сметана — 100 г (для подачі).
Спосіб приготування
Свинячі реберця промити, розрізати на порційні шматки та викласти на деко, застелене пергаментом. Запікати при 180 °C протягом 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.
Картоплю почистити та нарізати кубиками, моркву розрізати навпіл.
Цибулю залишити в лушпинні, зробити на ній неглибокий надріз. Капусту нашаткувати.
У каструлю налити 3 л води, додати надрізану цибулю та моркву. Посолити та варити на невеликому вогні 20 хвилин. Через 20 хвилин додати у каструлю запечені реберця та варити ще 30 хвилин.
Додати до бульйону нарізану картоплю та варити ще 15–20 хвилин. Вийняти з каструлі моркву та цибулю, додати нашатковану капусту та заправку для борщу.
Додати квасолю, при необхідності довести смак до досконалості, додавши перець і сіль.
Проварити борщ ще 5 хвилин, зняти з вогню та дати настоятися 15 хвилин. Подавати гарячим із ложкою сметани.
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