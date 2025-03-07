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Рецепт ідеального борщу від Клопотенка — секрети приготування

7 березня 2025 20:07
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Ідеальний борщ від Клопотенка — запечені ребра та головні секрети смаку
Червоний борщ. Фото: Freepik
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Борщ — це не просто страва, а символ української кухні. Клопотенко пропонує унікальний підхід: запечені ребра для насиченого бульйону, ідеальні пропорції овочів і спеціальні хитрощі для бездоганного смаку. Готуйте разом із майстром кулінарії!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko

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Вам знадобиться:

  • свинячі реберця — 500 г;
  • питна вода — 3 л;
  • білокачанна капуста — 200 г;
  • морква — 1 шт.;
  • картопля — 450 г (приблизно 3 шт.);
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • заправка для борщу — 300 г;
  • консервована квасоля — ½ банки;
  • сметана — 100 г (для подачі).

Спосіб приготування

Свинячі реберця промити, розрізати на порційні шматки та викласти на деко, застелене пергаментом. Запікати при 180 °C протягом 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.

борщ з квасолею та свинячими ребрами від Клопотенка
Свинячі ребра. Фото: klopotenko.com

Картоплю почистити та нарізати кубиками, моркву розрізати навпіл.

смачний борщ з квасолею та свинячими ребрами від Клопотенка
Морква та цибуля. Фото: klopotenko.com

Цибулю залишити в лушпинні, зробити на ній неглибокий надріз. Капусту нашаткувати.

смачний борщ з квасолею та свинячими ребрами
Додавання картоплі. Фото: klopotenko.com

У каструлю налити 3 л води, додати надрізану цибулю та моркву. Посолити та варити на невеликому вогні 20 хвилин. Через 20 хвилин додати у каструлю запечені реберця та варити ще 30 хвилин.

як приготувати смачний борщ з квасолею та свинячими ребрами
Приготування бульона. Фото: klopotenko.com

Додати до бульйону нарізану картоплю та варити ще 15–20 хвилин. Вийняти з каструлі моркву та цибулю, додати нашатковану капусту та заправку для борщу.

як приготувати смачний борщ з квасолею
Додавання заправки. Фото: klopotenko.com

Додати квасолю, при необхідності довести смак до досконалості, додавши перець і сіль.

як приготувати борщ з квасолею
Біла квасоля. Фото: klopotenko.com

Проварити борщ ще 5 хвилин, зняти з вогню та дати настоятися 15 хвилин. Подавати гарячим із ложкою сметани. 

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