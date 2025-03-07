Ідеальний борщ від Клопотенка — запечені ребра та головні секрети смаку

Червоний борщ. Фото: Freepik

Борщ — це не просто страва, а символ української кухні. Клопотенко пропонує унікальний підхід: запечені ребра для насиченого бульйону, ідеальні пропорції овочів і спеціальні хитрощі для бездоганного смаку. Готуйте разом із майстром кулінарії!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Yevhen Klopotenko.

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Вам знадобиться:

свинячі реберця — 500 г;

питна вода — 3 л;

білокачанна капуста — 200 г;

морква — 1 шт.;

картопля — 450 г (приблизно 3 шт.);

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

заправка для борщу — 300 г;

консервована квасоля — ½ банки;

сметана — 100 г (для подачі).

Спосіб приготування

Свинячі реберця промити, розрізати на порційні шматки та викласти на деко, застелене пергаментом. Запікати при 180 °C протягом 30–40 хвилин до рум’яної скоринки.

Свинячі ребра. Фото: klopotenko.com

Картоплю почистити та нарізати кубиками, моркву розрізати навпіл.

Морква та цибуля. Фото: klopotenko.com

Цибулю залишити в лушпинні, зробити на ній неглибокий надріз. Капусту нашаткувати.

Додавання картоплі. Фото: klopotenko.com

У каструлю налити 3 л води, додати надрізану цибулю та моркву. Посолити та варити на невеликому вогні 20 хвилин. Через 20 хвилин додати у каструлю запечені реберця та варити ще 30 хвилин.

Приготування бульона. Фото: klopotenko.com

Додати до бульйону нарізану картоплю та варити ще 15–20 хвилин. Вийняти з каструлі моркву та цибулю, додати нашатковану капусту та заправку для борщу.

Додавання заправки. Фото: klopotenko.com

Додати квасолю, при необхідності довести смак до досконалості, додавши перець і сіль.

Біла квасоля. Фото: klopotenko.com

Проварити борщ ще 5 хвилин, зняти з вогню та дати настоятися 15 хвилин. Подавати гарячим із ложкою сметани.

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