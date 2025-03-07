Идеальный борщ от Клопотенко — запеченные ребра и главные секреты вкуса

Рецепт идеального борща от Клопотенко — секреты приготовления
Борщ — это не просто блюдо, а символ украинской кухни. Клопотенко предлагает уникальный подход: запеченные ребра для насыщенного бульона, идеальные пропорции овощей и специальные хитрости для безупречного вкуса. Готовьте вместе с мастером кулинарии!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится:
- свиные ребрышки — 500 г;
- питьевая вода — 3 л;
- белокочанная капуста — 200 г;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 450 г (примерно 3 шт.);
- лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- заправка для борща — 300 г;
- консервированная фасоль — ½ банки;
- сметана — 100 г (для подачи).
Способ приготовления
Свиные ребрышки промыть, разрезать на порционные куски и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать при 180 °C в течение 30-40 минут до румяной корочки.
Картофель почистить и нарезать кубиками, морковь разрезать пополам.
Лук оставить в шелухе, сделать на нем неглубокий надрез. Капусту нашинковать.
В кастрюлю налить 3 л воды, добавить надрезанный лук и морковь. Посолить и варить на небольшом огне 20 минут. Через 20 минут добавить в кастрюлю запеченные ребрышки и варить еще 30 минут.
Добавить в бульон нарезанный картофель и варить еще 15-20 минут. Вынуть из кастрюли морковь и лук, добавить нашинкованную капусту и заправку для борща.
Добавить фасоль, при необходимости довести вкус до совершенства, добавив перец и соль.
Проварить борщ еще 5 минут, снять с огня и дать настояться 15 минут. Подавать горячим с ложкой сметаны.
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Также советуем ознакомиться с рецептом балканского супа с фасолью за 30 минут — особенно полезен беременным и гипертоникам.
Еще мы писали о рецепте постного грибного супа с разными сортами фасоли и зеленым горошком или гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!