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Рецепт идеального борща от Клопотенко — секреты приготовления

7 марта 2025 20:07
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Идеальный борщ от Клопотенко — запеченные ребра и главные секреты вкуса
Красный борщ. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Борщ — это не просто блюдо, а символ украинской кухни. Клопотенко предлагает уникальный подход: запеченные ребра для насыщенного бульона, идеальные пропорции овощей и специальные хитрости для безупречного вкуса. Готовьте вместе с мастером кулинарии!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

  • свиные ребрышки — 500 г;
  • питьевая вода — 3 л;
  • белокочанная капуста — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 450 г (примерно 3 шт.);
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • заправка для борща — 300 г;
  • консервированная фасоль — ½ банки;
  • сметана — 100 г (для подачи).

Способ приготовления

Свиные ребрышки промыть, разрезать на порционные куски и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать при 180 °C в течение 30-40 минут до румяной корочки.

борщ з квасолею та свинячими ребрами від Клопотенка
Свиные ребра. Фото: klopotenko.com

Картофель почистить и нарезать кубиками, морковь разрезать пополам.

смачний борщ з квасолею та свинячими ребрами від Клопотенка
Морковь и лук. Фото: klopotenko.com

Лук оставить в шелухе, сделать на нем неглубокий надрез. Капусту нашинковать.

смачний борщ з квасолею та свинячими ребрами
Добавление картофеля. Фото: klopotenko.com

В кастрюлю налить 3 л воды, добавить надрезанный лук и морковь. Посолить и варить на небольшом огне 20 минут. Через 20 минут добавить в кастрюлю запеченные ребрышки и варить еще 30 минут.

як приготувати смачний борщ з квасолею та свинячими ребрами
Приготовление бульона. Фото: klopotenko.com

Добавить в бульон нарезанный картофель и варить еще 15-20 минут. Вынуть из кастрюли морковь и лук, добавить нашинкованную капусту и заправку для борща.

як приготувати смачний борщ з квасолею
Добавление заправки. Фото: klopotenko.com

Добавить фасоль, при необходимости довести вкус до совершенства, добавив перец и соль.

як приготувати борщ з квасолею
Белая фасоль. Фото: klopotenko.com

Проварить борщ еще 5 минут, снять с огня и дать настояться 15 минут. Подавать горячим с ложкой сметаны.

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