Идеальный борщ от Клопотенко — запеченные ребра и главные секреты вкуса

Красный борщ. Фото: Freepik

Борщ — это не просто блюдо, а символ украинской кухни. Клопотенко предлагает уникальный подход: запеченные ребра для насыщенного бульона, идеальные пропорции овощей и специальные хитрости для безупречного вкуса. Готовьте вместе с мастером кулинарии!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится:

свиные ребрышки — 500 г;

питьевая вода — 3 л;

белокочанная капуста — 200 г;

морковь — 1 шт.;

картофель — 450 г (примерно 3 шт.);

лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

заправка для борща — 300 г;

консервированная фасоль — ½ банки;

сметана — 100 г (для подачи).

Способ приготовления

Свиные ребрышки промыть, разрезать на порционные куски и выложить на противень, застеленный пергаментом. Запекать при 180 °C в течение 30-40 минут до румяной корочки.

Свиные ребра. Фото: klopotenko.com

Картофель почистить и нарезать кубиками, морковь разрезать пополам.

Морковь и лук. Фото: klopotenko.com

Лук оставить в шелухе, сделать на нем неглубокий надрез. Капусту нашинковать.

Добавление картофеля. Фото: klopotenko.com

В кастрюлю налить 3 л воды, добавить надрезанный лук и морковь. Посолить и варить на небольшом огне 20 минут. Через 20 минут добавить в кастрюлю запеченные ребрышки и варить еще 30 минут.

Приготовление бульона. Фото: klopotenko.com

Добавить в бульон нарезанный картофель и варить еще 15-20 минут. Вынуть из кастрюли морковь и лук, добавить нашинкованную капусту и заправку для борща.

Добавление заправки. Фото: klopotenko.com

Добавить фасоль, при необходимости довести вкус до совершенства, добавив перец и соль.

Белая фасоль. Фото: klopotenko.com

Проварить борщ еще 5 минут, снять с огня и дать настояться 15 минут. Подавать горячим с ложкой сметаны.

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