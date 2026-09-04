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Головна Смак Бананові млинці за рецептом арабського кухаря: за 10 хв на сніданок

Бананові млинці за рецептом арабського кухаря: за 10 хв на сніданок

Ua ru
4 вересня 2026 05:04
Млинці по-арабськи: банановий сніданок із ніжним кремом
Тісто для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Такий сніданок легко перетворити на справжній десерт. Банани додають тісту приємного аромату та солодкості, а після прошарування кремом млинці стають особливо ніжними.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • банани — 3 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • молоко — 200 мл.;
  • сухі дріжджі — 1 ст. л.;
  • тепла вода — 200 мл.;
  • борошно — 260 г;
  • олія — для смаження.

Для крему:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • м’яке вершкове масло — 200 г;
  • згущене молоко — 380 г;
  • ягоди — 50 г.
рецепт бананових оладок на сніданок
Млинці та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Банани подрібнити разом із яйцями, цукром, сіллю, молоком і дріжджами.
  2. Додати теплу воду, перемішати та поступово додати борошно.
  3. Накрити тісто плівкою та залишити на 30 хвилин.
  4. Потім смажити тонкі млинці на змащеній олією сковороді з обох боків.
  5. Для крему кисломолочний сир перебити блендером.
  6. Окремо збити м’яке масло, поступово додати згущене молоко, а потім частинами ввести сир. Перемішати до однорідності.
  7. Готові млинці перемастити кремом, складаючи їх шарами. Верх прикрасити свіжими ягодами.
  8. Подавати можна одразу або трохи охолодити — у другому випадку крем краще просочить млинці.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

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Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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