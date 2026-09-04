Млинці по-арабськи: банановий сніданок із ніжним кремом

Бананові млинці за рецептом арабського кухаря: за 10 хв на сніданок
Ua ru
4 вересня 2026 05:04
Тісто для млинців. Фото: gospodynka.com.ua
Такий сніданок легко перетворити на справжній десерт. Банани додають тісту приємного аромату та солодкості, а після прошарування кремом млинці стають особливо ніжними.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- банани — 3 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 3 ст. л.;
- сіль — дрібка;
- молоко — 200 мл.;
- сухі дріжджі — 1 ст. л.;
- тепла вода — 200 мл.;
- борошно — 260 г;
- олія — для смаження.
Для крему:
- кисломолочний сир — 500 г;
- м’яке вершкове масло — 200 г;
- згущене молоко — 380 г;
- ягоди — 50 г.
Спосіб приготування
- Банани подрібнити разом із яйцями, цукром, сіллю, молоком і дріжджами.
- Додати теплу воду, перемішати та поступово додати борошно.
- Накрити тісто плівкою та залишити на 30 хвилин.
- Потім смажити тонкі млинці на змащеній олією сковороді з обох боків.
- Для крему кисломолочний сир перебити блендером.
- Окремо збити м’яке масло, поступово додати згущене молоко, а потім частинами ввести сир. Перемішати до однорідності.
- Готові млинці перемастити кремом, складаючи їх шарами. Верх прикрасити свіжими ягодами.
- Подавати можна одразу або трохи охолодити — у другому випадку крем краще просочить млинці.
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