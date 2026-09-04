Млинці по-арабськи: банановий сніданок із ніжним кремом

Тісто для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Такий сніданок легко перетворити на справжній десерт. Банани додають тісту приємного аромату та солодкості, а після прошарування кремом млинці стають особливо ніжними.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

банани — 3 шт.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — дрібка;

молоко — 200 мл.;

сухі дріжджі — 1 ст. л.;

тепла вода — 200 мл.;

борошно — 260 г;

олія — для смаження.

Для крему:

кисломолочний сир — 500 г;

м’яке вершкове масло — 200 г;

згущене молоко — 380 г;

ягоди — 50 г.

Млинці та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Банани подрібнити разом із яйцями, цукром, сіллю, молоком і дріжджами. Додати теплу воду, перемішати та поступово додати борошно. Накрити тісто плівкою та залишити на 30 хвилин. Потім смажити тонкі млинці на змащеній олією сковороді з обох боків. Для крему кисломолочний сир перебити блендером. Окремо збити м’яке масло, поступово додати згущене молоко, а потім частинами ввести сир. Перемішати до однорідності. Готові млинці перемастити кремом, складаючи їх шарами. Верх прикрасити свіжими ягодами. Подавати можна одразу або трохи охолодити — у другому випадку крем краще просочить млинці.

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