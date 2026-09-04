Блины по-арабски: банановый завтрак с нежным кремом

Банановые блины по рецепту арабского повара: за 10 мин на завтрак
Ua ru
4 сентября 2026 05:04
Тесто для блинов. Фото: gospodynka.com.ua
Такой завтрак легко превратить в настоящий десерт. Бананы придают тесту приятный аромат и сладость, а после прослойки кремом блины становятся особенно нежными.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- бананы — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- молоко — 200 мл.;
- сухие дрожжи — 1 ст. л.;
- теплая вода — 200 мл;
- мука — 260 г;
- растительное масло — для жарки.
Для крема:
- творог — 500 г;
- мягкое сливочное масло — 200 г;
- сгущенное молоко — 380 г;
- ягоды — 50 г.
Способ приготовления
- Бананы измельчить вместе с яйцами, сахаром, солью, молоком и дрожжами.
- Добавить теплую воду, перемешать и постепенно всыпать муку.
- Накрыть тесто пленкой и оставить на 30 минут.
- Затем жарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде с обеих сторон.
- Для крема творог взбить блендером.
- Отдельно взбить мягкое масло, постепенно добавить сгущенное молоко, а затем частями ввести творог. Перемешать до однородности.
- Готовые блины смазать кремом, складывая их слоями. Верх украсить свежими ягодами.
- Подавать можно сразу или немного остудить — в этом случае крем лучше пропитает блины.
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