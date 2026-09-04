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Главная Вкус Банановые блины по рецепту арабского повара: за 10 мин на завтрак

Банановые блины по рецепту арабского повара: за 10 мин на завтрак

Ua ru
4 сентября 2026 05:04
Блины по-арабски: банановый завтрак с нежным кремом
Тесто для блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Такой завтрак легко превратить в настоящий десерт. Бананы придают тесту приятный аромат и сладость, а после прослойки кремом блины становятся особенно нежными.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • бананы — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 200 мл.;
  • сухие дрожжи — 1 ст. л.;
  • теплая вода — 200 мл;
  • мука — 260 г;
  • растительное масло — для жарки.

Для крема:

  • творог — 500 г;
  • мягкое сливочное масло — 200 г;
  • сгущенное молоко — 380 г;
  • ягоды — 50 г.
рецепт бананових оладок на сніданок
Блины и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Бананы измельчить вместе с яйцами, сахаром, солью, молоком и дрожжами.
  2. Добавить теплую воду, перемешать и постепенно всыпать муку.
  3. Накрыть тесто пленкой и оставить на 30 минут.
  4. Затем жарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде с обеих сторон.
  5. Для крема творог взбить блендером.
  6. Отдельно взбить мягкое масло, постепенно добавить сгущенное молоко, а затем частями ввести творог. Перемешать до однородности.
  7. Готовые блины смазать кремом, складывая их слоями. Верх украсить свежими ягодами.
  8. Подавать можно сразу или немного остудить — в этом случае крем лучше пропитает блины.

Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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