Блины по-арабски: банановый завтрак с нежным кремом

Тесто для блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Такой завтрак легко превратить в настоящий десерт. Бананы придают тесту приятный аромат и сладость, а после прослойки кремом блины становятся особенно нежными.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

бананы — 3 шт.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

молоко — 200 мл.;

сухие дрожжи — 1 ст. л.;

теплая вода — 200 мл;

мука — 260 г;

растительное масло — для жарки.

Для крема:

творог — 500 г;

мягкое сливочное масло — 200 г;

сгущенное молоко — 380 г;

ягоды — 50 г.

Блины и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Бананы измельчить вместе с яйцами, сахаром, солью, молоком и дрожжами. Добавить теплую воду, перемешать и постепенно всыпать муку. Накрыть тесто пленкой и оставить на 30 минут. Затем жарить тонкие блины на смазанной маслом сковороде с обеих сторон. Для крема творог взбить блендером. Отдельно взбить мягкое масло, постепенно добавить сгущенное молоко, а затем частями ввести творог. Перемешать до однородности. Готовые блины смазать кремом, складывая их слоями. Верх украсить свежими ягодами. Подавать можно сразу или немного остудить — в этом случае крем лучше пропитает блины.

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