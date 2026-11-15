Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Така бурякова закуска стане чудовим варіантом для повсякденного меню. Готується вона з доступних продуктів, а смакує добре і теплою, і після охолодження.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

відварений або запечений буряк — 2–3 шт.;

цибуля — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

томатна паста — 2 ст. л.;

вода або розсіл від помідорів — 100 мл;

олія — для смаження;

сіль, чорний мелений перець і зелень — до смаку.

Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк очистити й натерти на грубій тертці. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на олії до прозорості. Додати цукор і перемішати. Викласти до цибулі буряк, додати томатну пасту й воду або розсіл. Приправити перцем, за потреби посолити та тушкувати на невеликому вогні 10–15 хвилин. Готову закуску посипати подрібненою зеленню. Подавати теплою або охолодженою.

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