Буряковий салат "Закусочний": можна намазувати на хліб
Ua ru
15 листопада 2026 01:04
Фото: smachnenke.com.ua
Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua
Така бурякова закуска стане чудовим варіантом для повсякденного меню. Готується вона з доступних продуктів, а смакує добре і теплою, і після охолодження.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварений або запечений буряк — 2–3 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- томатна паста — 2 ст. л.;
- вода або розсіл від помідорів — 100 мл;
- олія — для смаження;
- сіль, чорний мелений перець і зелень — до смаку.
Спосіб приготування
- Буряк очистити й натерти на грубій тертці. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на олії до прозорості. Додати цукор і перемішати.
- Викласти до цибулі буряк, додати томатну пасту й воду або розсіл.
- Приправити перцем, за потреби посолити та тушкувати на невеликому вогні 10–15 хвилин.
- Готову закуску посипати подрібненою зеленню. Подавати теплою або охолодженою.
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