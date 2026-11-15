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Головна Смак Буряковий салат "Закусочний": можна намазувати на хліб

Буряковий салат "Закусочний": можна намазувати на хліб

Ua ru
15 листопада 2026 01:04
Буряковий салат із томатною пастою: пікантна закуска на кожен день Фото: smachnenke.com.ua
Буряковий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Така бурякова закуска стане чудовим варіантом для повсякденного меню. Готується вона з доступних продуктів, а смакує добре і теплою, і після охолодження.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • відварений або запечений буряк — 2–3 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • томатна паста — 2 ст. л.;
  • вода або розсіл від помідорів — 100 мл;
  • олія — для смаження;
  • сіль, чорний мелений перець і зелень — до смаку.
рецепт салату з буряком
Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк очистити й натерти на грубій тертці. Цибулю дрібно нарізати та обсмажити на олії до прозорості. Додати цукор і перемішати.
  2. Викласти до цибулі буряк, додати томатну пасту й воду або розсіл.
  3. Приправити перцем, за потреби посолити та тушкувати на невеликому вогні 10–15 хвилин.
  4. Готову закуску посипати подрібненою зеленню. Подавати теплою або охолодженою.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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