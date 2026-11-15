Свекольный салат "Закусочный": его можно намазывать на хлеб
Ua ru
15 ноября 2026 01:04
Фото: smachnenke.com.ua
Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua
Такая свекольная закуска станет отличным вариантом для повседневного меню. Готовится она из доступных продуктов, а на вкус хороша как в тёплом виде, так и после остывания.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварная или запеченная свекла — 2–3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сахар — 1 ч. л.;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- вода или рассол от помидоров — 100 мл;
- растительное масло — для жарки;
- соль, черный молотый перец и зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать и обжарить на масле до прозрачности. Добавить сахар и перемешать.
- Выложить свеклу к луку, добавить томатную пасту и воду или рассол.
- Приправить перцем, при необходимости посолить и тушить на небольшом огне 10–15 минут.
- Готовую закуску посыпать измельчённой зеленью. Подавать тёплой или охлаждённой.
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