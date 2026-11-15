Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Свекольный салат "Закусочный": его можно намазывать на хлеб

Свекольный салат "Закусочный": его можно намазывать на хлеб

Ua ru
15 ноября 2026 01:04
Свекольный салат с томатной пастой: пикантная закуска на каждый день Фото: smachnenke.com.ua
Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такая свекольная закуска станет отличным вариантом для повседневного меню. Готовится она из доступных продуктов, а на вкус хороша как в тёплом виде, так и после остывания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • отварная или запеченная свекла — 2–3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • вода или рассол от помидоров — 100 мл;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль, черный молотый перец и зелень — по вкусу.
рецепт салату з буряком
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать и обжарить на масле до прозрачности. Добавить сахар и перемешать.
  2. Выложить свеклу к луку, добавить томатную пасту и воду или рассол.
  3. Приправить перцем, при необходимости посолить и тушить на небольшом огне 10–15 минут.
  4. Готовую закуску посыпать измельчённой зеленью. Подавать тёплой или охлаждённой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов со свеклой

Рецепт салата "Осенний": понадобятся 2 свеклы и 2 соленых огурца. 

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:
салат рецепт свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации