Свекольный салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такая свекольная закуска станет отличным вариантом для повседневного меню. Готовится она из доступных продуктов, а на вкус хороша как в тёплом виде, так и после остывания.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная или запеченная свекла — 2–3 шт.;

лук — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода или рассол от помидоров — 100 мл;

растительное масло — для жарки;

соль, черный молотый перец и зелень — по вкусу.

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Лук мелко нарезать и обжарить на масле до прозрачности. Добавить сахар и перемешать. Выложить свеклу к луку, добавить томатную пасту и воду или рассол. Приправить перцем, при необходимости посолить и тушить на небольшом огне 10–15 минут. Готовую закуску посыпать измельчённой зеленью. Подавать тёплой или охлаждённой.

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