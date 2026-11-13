Свекольный салат с зеленым горошком: оригинальный рецепт с домашним соусом

Салат из свеклы. Фото: кадр из видео

Этот салат легко приготовить как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Он получается ярким, ароматным и сытным, а пикантная заправка с горчицей и чесноком прекрасно объединяет все ингредиенты.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла — 2 шт. (400–500 г);

консервированный горошек — 1 банка;

репчатый лук — 1 шт.;

петрушка — небольшой пучок;

растительное масло — для жарки;

чёрный молотый перец — ½ ч. л. или по вкусу.

Для домашнего соуса:

жидкость из консервированного горошка — 50 мл;

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л. без горки;

горчица — 1 ч. л.;

чеснок — 1 ч. л.;

растительное масло без запаха — 150 мл.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Свеклу натереть на терке для корейской моркови. Добавить консервированный горошек и измельченную петрушку. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета. Добавить черный перец, прогреть и оставить остывать. Для соуса смешать жидкость из горошка, соль, сахар, горчицу и чеснок. Взбить погружным блендером, постепенно вливая масло, до густой однородной консистенции. В салат добавить остывший лук, заправить несколькими ложками соуса и перемешать. При необходимости досолить по вкусу.

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