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Главная Вкус Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник: рецепт за 10 минут

Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник: рецепт за 10 минут

Ua ru
13 ноября 2026 21:44
Свекольный салат с зеленым горошком: оригинальный рецепт с домашним соусом
Салат из свеклы. Фото: кадр из видео

Этот салат легко приготовить как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Он получается ярким, ароматным и сытным, а пикантная заправка с горчицей и чесноком прекрасно объединяет все ингредиенты.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 2 шт. (400–500 г);
  • консервированный горошек — 1 банка;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • растительное масло — для жарки;
  • чёрный молотый перец — ½ ч. л. или по вкусу.

Для домашнего соуса:

  • жидкость из консервированного горошка — 50 мл;
  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л. без горки;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • чеснок — 1 ч. л.;
  • растительное масло без запаха — 150 мл.
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Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Свеклу натереть на терке для корейской моркови.
  2. Добавить консервированный горошек и измельченную петрушку.
  3. Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
  4. Добавить черный перец, прогреть и оставить остывать.
  5. Для соуса смешать жидкость из горошка, соль, сахар, горчицу и чеснок.
  6. Взбить погружным блендером, постепенно вливая масло, до густой однородной консистенции.
  7. В салат добавить остывший лук, заправить несколькими ложками соуса и перемешать. При необходимости досолить по вкусу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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