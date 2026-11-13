Свекольный салат с зеленым горошком: оригинальный рецепт с домашним соусом

Новый салат из свеклы на каждый день и на праздник: рецепт за 10 минут
Ua ru
13 ноября 2026 21:44
Салат из свеклы. Фото: кадр из видео
Этот салат легко приготовить как для обычного обеда, так и для праздничного стола. Он получается ярким, ароматным и сытным, а пикантная заправка с горчицей и чесноком прекрасно объединяет все ингредиенты.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла — 2 шт. (400–500 г);
- консервированный горошек — 1 банка;
- репчатый лук — 1 шт.;
- петрушка — небольшой пучок;
- растительное масло — для жарки;
- чёрный молотый перец — ½ ч. л. или по вкусу.
Для домашнего соуса:
- жидкость из консервированного горошка — 50 мл;
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л. без горки;
- горчица — 1 ч. л.;
- чеснок — 1 ч. л.;
- растительное масло без запаха — 150 мл.
Способ приготовления
- Свеклу натереть на терке для корейской моркови.
- Добавить консервированный горошек и измельченную петрушку.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить до золотистого цвета.
- Добавить черный перец, прогреть и оставить остывать.
- Для соуса смешать жидкость из горошка, соль, сахар, горчицу и чеснок.
- Взбить погружным блендером, постепенно вливая масло, до густой однородной консистенции.
- В салат добавить остывший лук, заправить несколькими ложками соуса и перемешать. При необходимости досолить по вкусу.
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