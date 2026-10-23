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Главная Вкус Рецепт салата "Осенний": понадобятся 2 свеклы и 2 соленых огурца

Рецепт салата "Осенний": понадобятся 2 свеклы и 2 соленых огурца

Ua ru
23 октября 2026 12:04
Свекольный салат с солеными огурцами: простая закуска на каждый день Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается сочным, нежным и с приятной кислинкой благодаря соленым огурцам. Он прекрасно дополнит картофельные блюда, мясо или станет быстрой закуской к свежему хлебу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • вареная свекла — 2 шт.;
  • соленые огурцы — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • петрушка — несколько веточек;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
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Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Соленые огурцы также натереть и слегка отжать лишнюю жидкость.
  2. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета. Дать остыть.
  3. Смешать свеклу, огурцы и лук. Добавить измельченную петрушку, майонез и черный перец.
  4. При необходимости посолить, тщательно перемешать и охладить в холодильнике примерно 10 минут перед подачей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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