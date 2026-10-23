Салат со свеклой и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается сочным, нежным и с приятной кислинкой благодаря соленым огурцам. Он прекрасно дополнит картофельные блюда, мясо или станет быстрой закуской к свежему хлебу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

вареная свекла — 2 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

петрушка — несколько веточек;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Соленые огурцы также натереть и слегка отжать лишнюю жидкость. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета. Дать остыть. Смешать свеклу, огурцы и лук. Добавить измельченную петрушку, майонез и черный перец. При необходимости посолить, тщательно перемешать и охладить в холодильнике примерно 10 минут перед подачей.

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