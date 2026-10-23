Рецепт салата "Осенний": понадобятся 2 свеклы и 2 соленых огурца
Ua ru
23 октября 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой и огурцами. Фото: smachnenke.com.ua
Салат получается сочным, нежным и с приятной кислинкой благодаря соленым огурцам. Он прекрасно дополнит картофельные блюда, мясо или станет быстрой закуской к свежему хлебу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- вареная свекла — 2 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- петрушка — несколько веточек;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Соленые огурцы также натереть и слегка отжать лишнюю жидкость.
- Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета. Дать остыть.
- Смешать свеклу, огурцы и лук. Добавить измельченную петрушку, майонез и черный перец.
- При необходимости посолить, тщательно перемешать и охладить в холодильнике примерно 10 минут перед подачей.
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