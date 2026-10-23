Салат з буряком та огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить соковитим, ніжним і з приємною кислинкою завдяки солоним огіркам. Він чудово доповнить картопляні страви, м’ясо або стане швидкою закускою до свіжого хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варений буряк — 2 шт.;

солоні огірки — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

олія — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

петрушка — кілька гілочок;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк очистити й натерти на великій тертці. Солоні огірки також натерти та злегка відтиснути зайву рідину. Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити на олії до м’якості та легкого золотистого кольору. Дати охолонути. Змішати буряк, огірки та цибулю. Додати подрібнену петрушку, майонез і чорний перець. За потреби посолити, ретельно перемішати й охолодити в холодильнику приблизно 10 хвилин перед подачею.

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