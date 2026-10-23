Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки
Ua ru
23 жовтня 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком та огірками. Фото: smachnenke.com.ua
Салат виходить соковитим, ніжним і з приємною кислинкою завдяки солоним огіркам. Він чудово доповнить картопляні страви, м’ясо або стане швидкою закускою до свіжого хліба.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варений буряк — 2 шт.;
- солоні огірки — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- олія — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- петрушка — кілька гілочок;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Буряк очистити й натерти на великій тертці. Солоні огірки також натерти та злегка відтиснути зайву рідину.
- Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити на олії до м’якості та легкого золотистого кольору. Дати охолонути.
- Змішати буряк, огірки та цибулю. Додати подрібнену петрушку, майонез і чорний перець.
- За потреби посолити, ретельно перемішати й охолодити в холодильнику приблизно 10 хвилин перед подачею.
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