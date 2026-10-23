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Головна Смак Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки

Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки

Ua ru
23 жовтня 2026 12:04
Буряковий салат із солоними огірками: проста закуска на щодень Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком та огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить соковитим, ніжним і з приємною кислинкою завдяки солоним огіркам. Він чудово доповнить картопляні страви, м’ясо або стане швидкою закускою до свіжого хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варений буряк — 2 шт.;
  • солоні огірки — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • петрушка — кілька гілочок;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку.
рецепт салату з буряком
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк очистити й натерти на великій тертці. Солоні огірки також натерти та злегка відтиснути зайву рідину.
  2. Цибулю нарізати півкільцями й обсмажити на олії до м’якості та легкого золотистого кольору. Дати охолонути.
  3. Змішати буряк, огірки та цибулю. Додати подрібнену петрушку, майонез і чорний перець.
  4. За потреби посолити, ретельно перемішати й охолодити в холодильнику приблизно 10 хвилин перед подачею.

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салат рецепт квашені огірки буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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