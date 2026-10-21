Буряковий салат із сиром і зеленню: ніжна альтернатива Шубі

Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичні салати вже набридли, спробуйте це яскраве поєднання овочів, сиру та свіжої зелені. Шари красиво виглядають на тарілці, а після охолодження смаки стають гармонійнішими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 400 г;

морква — 200 г;

яйця — 4 шт.;

плавлені сирки — 2 шт. по 70–90 г;

кріп і петрушка — 1 пучок;

часник — 2 зубчики;

майонез — 100–150 г;

сіль — до смаку;

цукор — до ½ ч. л., за бажанням.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Буряк і моркву відварити до м’якості, охолодити й очистити. Яйця зварити круто, відділити білки від жовтків. Сирки трохи підморозити, щоб їх було легше натерти. На тарілку шарами викласти натерту моркву, плавлені сирки, білки та подрібнену зелень, злегка змащуючи майонезом. Буряк натерти, змішати з подрібненим часником, сіллю та невеликою кількістю майонезу. За потреби додати трохи цукру. Викласти бурякову масу наступним шаром, зверху натерти жовтки. Накрити салат і поставити в холодильник приблизно на годину. Перед подаванням прикрасити зеленню.

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