Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий салат із буряка 2026: готуйте, якщо набридла "Шуба"

Новий салат із буряка 2026: готуйте, якщо набридла "Шуба"

Ua ru
21 жовтня 2026 12:44
Буряковий салат із сиром і зеленню: ніжна альтернатива Шубі
Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо звичні салати вже набридли, спробуйте це яскраве поєднання овочів, сиру та свіжої зелені. Шари красиво виглядають на тарілці, а після охолодження смаки стають гармонійнішими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • буряк — 400 г;
  • морква — 200 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт. по 70–90 г;
  • кріп і петрушка — 1 пучок;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 100–150 г;
  • сіль — до смаку;
  • цукор — до ½ ч. л., за бажанням.
рецепт салату з буряка
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Буряк і моркву відварити до м’якості, охолодити й очистити.
  2. Яйця зварити круто, відділити білки від жовтків.
  3. Сирки трохи підморозити, щоб їх було легше натерти.
  4. На тарілку шарами викласти натерту моркву, плавлені сирки, білки та подрібнену зелень, злегка змащуючи майонезом.
  5. Буряк натерти, змішати з подрібненим часником, сіллю та невеликою кількістю майонезу. За потреби додати трохи цукру.
  6. Викласти бурякову масу наступним шаром, зверху натерти жовтки.
  7. Накрити салат і поставити в холодильник приблизно на годину. Перед подаванням прикрасити зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт салат шуба буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації