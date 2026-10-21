Буряковий салат із сиром і зеленню: ніжна альтернатива Шубі

Новий салат із буряка 2026: готуйте, якщо набридла "Шуба"
Ua ru
21 жовтня 2026 12:44
Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо звичні салати вже набридли, спробуйте це яскраве поєднання овочів, сиру та свіжої зелені. Шари красиво виглядають на тарілці, а після охолодження смаки стають гармонійнішими.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- буряк — 400 г;
- морква — 200 г;
- яйця — 4 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт. по 70–90 г;
- кріп і петрушка — 1 пучок;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 100–150 г;
- сіль — до смаку;
- цукор — до ½ ч. л., за бажанням.
Спосіб приготування
- Буряк і моркву відварити до м’якості, охолодити й очистити.
- Яйця зварити круто, відділити білки від жовтків.
- Сирки трохи підморозити, щоб їх було легше натерти.
- На тарілку шарами викласти натерту моркву, плавлені сирки, білки та подрібнену зелень, злегка змащуючи майонезом.
- Буряк натерти, змішати з подрібненим часником, сіллю та невеликою кількістю майонезу. За потреби додати трохи цукру.
- Викласти бурякову масу наступним шаром, зверху натерти жовтки.
- Накрити салат і поставити в холодильник приблизно на годину. Перед подаванням прикрасити зеленню.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".