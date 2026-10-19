Салат із копченою куркою та ананасами: оригінальне поєднання смаків

Новий салат "Ідеал": смачніший за "Олівʼє" і "Крабовий"
Ua ru
19 жовтня 2026 12:04
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua.
Копчена курка надає салату насиченого смаку, ананаси додають солодкої свіжості, а часник і горіхи роблять поєднання особливо виразним. Така закуска легко урізноманітнить звичне меню.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- копчено-варена курка — 230 г;
- копчений сир — 150 г;
- твердий сир — 150 г;
- консервовані ананаси — 340 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- волоські горіхи — 15 г.
Спосіб приготування
- Курку, обидва види сиру й ананаси нарізати невеликими кубиками.
- Перекласти в салатницю, додати майонез і подрібнений часник, ретельно перемішати.
- Волоські горіхи подрібнити, посипати ними салат перед подаванням.
- За бажанням трохи охолодити страву в холодильнику.
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