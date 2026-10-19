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Головна Смак Новий салат "Ідеал": смачніший за "Олівʼє" і "Крабовий"

Новий салат "Ідеал": смачніший за "Олівʼє" і "Крабовий"

Ua ru
19 жовтня 2026 12:04
Салат із копченою куркою та ананасами: оригінальне поєднання смаків
Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua.

Копчена курка надає салату насиченого смаку, ананаси додають солодкої свіжості, а часник і горіхи роблять поєднання особливо виразним. Така закуска легко урізноманітнить звичне меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • копчено-варена курка — 230 г;
  • копчений сир — 150 г;
  • твердий сир — 150 г;
  • консервовані ананаси — 340 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • волоські горіхи — 15 г.
рецепт салату з куркою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Курку, обидва види сиру й ананаси нарізати невеликими кубиками.
  2. Перекласти в салатницю, додати майонез і подрібнений часник, ретельно перемішати.
  3. Волоські горіхи подрібнити, посипати ними салат перед подаванням.
  4. За бажанням трохи охолодити страву в холодильнику.

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салат рецепт курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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