Салат із копченою куркою та ананасами: оригінальне поєднання смаків

Салат з куркою. Фото: gospodynka.com.ua.

Копчена курка надає салату насиченого смаку, ананаси додають солодкої свіжості, а часник і горіхи роблять поєднання особливо виразним. Така закуска легко урізноманітнить звичне меню.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

копчено-варена курка — 230 г;

копчений сир — 150 г;

твердий сир — 150 г;

консервовані ананаси — 340 г;

майонез — 2 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

волоські горіхи — 15 г.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Курку, обидва види сиру й ананаси нарізати невеликими кубиками. Перекласти в салатницю, додати майонез і подрібнений часник, ретельно перемішати. Волоські горіхи подрібнити, посипати ними салат перед подаванням. За бажанням трохи охолодити страву в холодильнику.

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