Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Пікантний": всього 4 інгредієнти, але як смачно

Салат "Пікантний": всього 4 інгредієнти, але як смачно

Ua ru
18 жовтня 2026 12:04
Салат із куркою та корейською морквою: проста закуска з пікантним смаком
Салат "Пікантний". Фото: smachnenke.com.ua

Соковита курка, ніжний сир і яйця чудово поєднуються з пряною морквою. Салат готується за лічені хвилини та добре смакує з підсушеним чорним хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • морква по-корейськи — 200 г;
  • плавлений сир — 100 г;
  • відварені яйця — 2 шт.;
  • відварене куряче філе — 200 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.
рецепт салату з морквою по-корейськи
Салат з морквою по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати соломкою або розібрати на волокна.
  2. Яйця та охолоджений плавлений сир натерти на великій тертці.
  3. З моркви злити зайву рідину й за потреби вкоротити смужки.
  4. З’єднати всі інгредієнти, додати майонез і перемішати.
  5. За потреби відрегулювати кількість заправки.
  6. Подавати одразу або трохи охолодити в холодильнику.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт морква по-корейськи закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації