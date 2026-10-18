Салат із куркою та корейською морквою: проста закуска з пікантним смаком

Салат "Пікантний": всього 4 інгредієнти, але як смачно
Ua ru
18 жовтня 2026 12:04
Салат "Пікантний". Фото: smachnenke.com.ua
Соковита курка, ніжний сир і яйця чудово поєднуються з пряною морквою. Салат готується за лічені хвилини та добре смакує з підсушеним чорним хлібом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- морква по-корейськи — 200 г;
- плавлений сир — 100 г;
- відварені яйця — 2 шт.;
- відварене куряче філе — 200 г;
- майонез — 3–4 ст. л.
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати соломкою або розібрати на волокна.
- Яйця та охолоджений плавлений сир натерти на великій тертці.
- З моркви злити зайву рідину й за потреби вкоротити смужки.
- З’єднати всі інгредієнти, додати майонез і перемішати.
- За потреби відрегулювати кількість заправки.
- Подавати одразу або трохи охолодити в холодильнику.
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