Салат із куркою та корейською морквою: проста закуска з пікантним смаком

Салат "Пікантний". Фото: smachnenke.com.ua

Соковита курка, ніжний сир і яйця чудово поєднуються з пряною морквою. Салат готується за лічені хвилини та добре смакує з підсушеним чорним хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

морква по-корейськи — 200 г;

плавлений сир — 100 г;

відварені яйця — 2 шт.;

відварене куряче філе — 200 г;

майонез — 3–4 ст. л.

Салат з морквою по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати соломкою або розібрати на волокна. Яйця та охолоджений плавлений сир натерти на великій тертці. З моркви злити зайву рідину й за потреби вкоротити смужки. З’єднати всі інгредієнти, додати майонез і перемішати. За потреби відрегулювати кількість заправки. Подавати одразу або трохи охолодити в холодильнику.

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