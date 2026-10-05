Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Трійка": лише 3 основні інгредієнти, а як смачно

Салат "Трійка": лише 3 основні інгредієнти, а як смачно

Ua ru
5 жовтня 2026 12:04
Салат із куркою, маринованою цибулею та сиром
Салат "Трійка". Фото: smachnenke.com.ua

Особливість цього салату — ароматна курка та пікантна маринована цибуля, які чудово поєднуються з ніжним сиром. Страву можна швидко приготувати для сімейної вечері або подати до святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 350 г;
  • червона цибуля — 3 середні шт.;
  • зелена цибуля — 1 великий пучок;
  • твердий сир — 150 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Для маринування курки:

  • солодка паприка — ½ ч. л.;
  • приправа для курки — ½ ч. л.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • чорний мелений перець — ½ ч. л.;
  • олія — 1 ст. л.

Для маринування цибулі:

Читайте також:
  • яблучний або столовий оцет 9% — 1 ст. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.
рецепт салату з куркою
Салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе нарізати невеликими шматочками, додати паприку, приправу, сіль, перець та олію.
  2. Перемішати й залишити на 15–20 хвилин.
  3. Червону цибулю нарізати півкільцями, додати оцет, цукор і сіль.
  4. Перемішати та залишити на 15–20 хвилин, після чого злити зайву рідину.
  5. Обсмажити курку невеликими порціями на розігрітій олії приблизно 5–7 хвилин до рум’яності та повної готовності. Охолодити.
  6. На тарілку викласти курку, зверху розподілити мариновану цибулю та зробити тонку сіточку з майонезу.
  7. Додати подрібнену зелену цибулю, натертий сир і ще трохи майонезу. Прикрасити зеленою цибулею та подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт курка закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації