Салат із куркою, маринованою цибулею та сиром

Салат "Трійка". Фото: smachnenke.com.ua

Особливість цього салату — ароматна курка та пікантна маринована цибуля, які чудово поєднуються з ніжним сиром. Страву можна швидко приготувати для сімейної вечері або подати до святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 350 г;

червона цибуля — 3 середні шт.;

зелена цибуля — 1 великий пучок;

твердий сир — 150 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

олія — для смаження.

Для маринування курки:

солодка паприка — ½ ч. л.;

приправа для курки — ½ ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

олія — 1 ст. л.

Для маринування цибулі:

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яблучний або столовий оцет 9% — 1 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Салат з куркою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе нарізати невеликими шматочками, додати паприку, приправу, сіль, перець та олію. Перемішати й залишити на 15–20 хвилин. Червону цибулю нарізати півкільцями, додати оцет, цукор і сіль. Перемішати та залишити на 15–20 хвилин, після чого злити зайву рідину. Обсмажити курку невеликими порціями на розігрітій олії приблизно 5–7 хвилин до рум’яності та повної готовності. Охолодити. На тарілку викласти курку, зверху розподілити мариновану цибулю та зробити тонку сіточку з майонезу. Додати подрібнену зелену цибулю, натертий сир і ще трохи майонезу. Прикрасити зеленою цибулею та подавати.

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