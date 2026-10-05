Салат із куркою, маринованою цибулею та сиром

Салат "Трійка": лише 3 основні інгредієнти, а як смачно
Ua ru
5 жовтня 2026 12:04
Салат "Трійка". Фото: smachnenke.com.ua
Особливість цього салату — ароматна курка та пікантна маринована цибуля, які чудово поєднуються з ніжним сиром. Страву можна швидко приготувати для сімейної вечері або подати до святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряче філе — 350 г;
- червона цибуля — 3 середні шт.;
- зелена цибуля — 1 великий пучок;
- твердий сир — 150 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- олія — для смаження.
Для маринування курки:
- солодка паприка — ½ ч. л.;
- приправа для курки — ½ ч. л.;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- олія — 1 ст. л.
Для маринування цибулі:
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- яблучний або столовий оцет 9% — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Куряче філе нарізати невеликими шматочками, додати паприку, приправу, сіль, перець та олію.
- Перемішати й залишити на 15–20 хвилин.
- Червону цибулю нарізати півкільцями, додати оцет, цукор і сіль.
- Перемішати та залишити на 15–20 хвилин, після чого злити зайву рідину.
- Обсмажити курку невеликими порціями на розігрітій олії приблизно 5–7 хвилин до рум’яності та повної готовності. Охолодити.
- На тарілку викласти курку, зверху розподілити мариновану цибулю та зробити тонку сіточку з майонезу.
- Додати подрібнену зелену цибулю, натертий сир і ще трохи майонезу. Прикрасити зеленою цибулею та подавати.
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