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Головна Смак Новий рецепт вінегрета: замість горошку та квасолі 1 інгредієнт

Новий рецепт вінегрета: замість горошку та квасолі 1 інгредієнт

Ua ru
1 жовтня 2026 21:44
Вінегрет із нутом: новий варіант улюбленого зимового салату
Вінегрет з нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться трохи урізноманітнити класичний вінегрет, варто спробувати додати нут. Він добре поєднується з буряком, картоплею, морквою та квашеною капустою, а готувати салат можна без зайвих складнощів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 4 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • буряк — 2 шт.;
  • солоні огірки — 5 шт.;
  • квашена капуста — 150 г;
  • консервований нут — 1 банка, 425 мл;
  • зелена цибуля — 15 г;
  • олія — для запікання та заправки;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку.
рецепт вінегрета з нутом
Салат з нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити картоплю, моркву та буряк, нарізати овочі шматочками, посолити, поперчити й злегка змастити олією. 
  2. Картоплю викласти в один рукав для запікання, моркву та буряк — в інший. 
  3. Запікати при 180 °C — картоплю близько 30 хвилин, моркву та буряк приблизно 1 годину.
  4. Охолодити овочі та за потреби нарізати дрібнішими кубиками.
  5. Додати нарізані солоні огірки, квашену капусту та нут, попередньо зливши з нього рідину й промивши.
  6. Додати подрібнену зелену цибулю, заправити олією та перемішати. 
  7. Скуштувати й за потреби додати сіль, враховуючи солоність огірків і капусти.

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салат рецепт вінегрет нут
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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