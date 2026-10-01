Вінегрет із нутом: новий варіант улюбленого зимового салату

Новий рецепт вінегрета: замість горошку та квасолі 1 інгредієнт
Ua ru
1 жовтня 2026 21:44
Вінегрет з нутом. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться трохи урізноманітнити класичний вінегрет, варто спробувати додати нут. Він добре поєднується з буряком, картоплею, морквою та квашеною капустою, а готувати салат можна без зайвих складнощів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 4 шт.;
- морква — 2 шт.;
- буряк — 2 шт.;
- солоні огірки — 5 шт.;
- квашена капуста — 150 г;
- консервований нут — 1 банка, 425 мл;
- зелена цибуля — 15 г;
- олія — для запікання та заправки;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Очистити картоплю, моркву та буряк, нарізати овочі шматочками, посолити, поперчити й злегка змастити олією.
- Картоплю викласти в один рукав для запікання, моркву та буряк — в інший.
- Запікати при 180 °C — картоплю близько 30 хвилин, моркву та буряк приблизно 1 годину.
- Охолодити овочі та за потреби нарізати дрібнішими кубиками.
- Додати нарізані солоні огірки, квашену капусту та нут, попередньо зливши з нього рідину й промивши.
- Додати подрібнену зелену цибулю, заправити олією та перемішати.
- Скуштувати й за потреби додати сіль, враховуючи солоність огірків і капусти.
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