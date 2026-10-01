Вінегрет із нутом: новий варіант улюбленого зимового салату

Вінегрет з нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться трохи урізноманітнити класичний вінегрет, варто спробувати додати нут. Він добре поєднується з буряком, картоплею, морквою та квашеною капустою, а готувати салат можна без зайвих складнощів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 4 шт.;

морква — 2 шт.;

буряк — 2 шт.;

солоні огірки — 5 шт.;

квашена капуста — 150 г;

консервований нут — 1 банка, 425 мл;

зелена цибуля — 15 г;

олія — для запікання та заправки;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку.

Салат з нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити картоплю, моркву та буряк, нарізати овочі шматочками, посолити, поперчити й злегка змастити олією. Картоплю викласти в один рукав для запікання, моркву та буряк — в інший. Запікати при 180 °C — картоплю близько 30 хвилин, моркву та буряк приблизно 1 годину. Охолодити овочі та за потреби нарізати дрібнішими кубиками. Додати нарізані солоні огірки, квашену капусту та нут, попередньо зливши з нього рідину й промивши. Додати подрібнену зелену цибулю, заправити олією та перемішати. Скуштувати й за потреби додати сіль, враховуючи солоність огірків і капусти.

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