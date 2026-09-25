Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Перша леді": навіть "Шуба" буде на другому плані

Салат "Перша леді": навіть "Шуба" буде на другому плані

Ua ru
25 вересня 2026 21:44
Салат із курячою печінкою, яблуком та сиром: ніжна святкова закуска
Салат "Перша леді". Фото: gospodynka.com.ua

Печінка, солодкувате яблуко, сир і пікантна маринована цибуля створюють цікаве поєднання смаків. Салат готується простими шарами, а після настоювання стає ще ніжнішим і соковитішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 500 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 100–130 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • майонез — 200 г;
  • сіль і чорний перець — до смаку.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • оцет — 4 ст. л.;
  • вода — 150 мл.
рецепт салату з печінкою
Салат з печінкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати чвертькільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину.
  2. Курячу печінку відварити, охолодити та натерти.
  3. Білки й жовтки відокремити, білки натерти, жовтки розім’яти. Також натерти сир і яблуко.
  4. Викласти салат шарами: печінка, маринована цибуля, яблуко, сир і білки.
  5. Кожен шар, крім верхнього, змастити майонезом, а печінку додатково посолити та поперчити.
  6. Боки обсипати жовтками, зверху прикрасити майонезом.
  7. Залишити салат на деякий час для просочення.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Читайте також:

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

салат рецепт салат шуба закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації