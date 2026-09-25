Салат із курячою печінкою, яблуком та сиром: ніжна святкова закуска

Салат "Перша леді". Фото: gospodynka.com.ua

Печінка, солодкувате яблуко, сир і пікантна маринована цибуля створюють цікаве поєднання смаків. Салат готується простими шарами, а після настоювання стає ще ніжнішим і соковитішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряча печінка — 500 г;

яйця — 3 шт.;

твердий сир — 100–130 г;

яблуко — 1 шт.;

майонез — 200 г;

сіль і чорний перець — до смаку.

Для маринування цибулі:

цибуля — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

оцет — 4 ст. л.;

вода — 150 мл.

Салат з печінкою. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати чвертькільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину. Курячу печінку відварити, охолодити та натерти. Білки й жовтки відокремити, білки натерти, жовтки розім’яти. Також натерти сир і яблуко. Викласти салат шарами: печінка, маринована цибуля, яблуко, сир і білки. Кожен шар, крім верхнього, змастити майонезом, а печінку додатково посолити та поперчити. Боки обсипати жовтками, зверху прикрасити майонезом. Залишити салат на деякий час для просочення.

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