Салат із курячою печінкою, яблуком та сиром: ніжна святкова закуска

Салат "Перша леді": навіть "Шуба" буде на другому плані
Ua ru
25 вересня 2026 21:44
Салат "Перша леді". Фото: gospodynka.com.ua
Печінка, солодкувате яблуко, сир і пікантна маринована цибуля створюють цікаве поєднання смаків. Салат готується простими шарами, а після настоювання стає ще ніжнішим і соковитішим.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряча печінка — 500 г;
- яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 100–130 г;
- яблуко — 1 шт.;
- майонез — 200 г;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- оцет — 4 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати чвертькільцями, змішати з цукром, сіллю, оцтом і водою та залишити маринуватися щонайменше на 1 годину.
- Курячу печінку відварити, охолодити та натерти.
- Білки й жовтки відокремити, білки натерти, жовтки розім’яти. Також натерти сир і яблуко.
- Викласти салат шарами: печінка, маринована цибуля, яблуко, сир і білки.
- Кожен шар, крім верхнього, змастити майонезом, а печінку додатково посолити та поперчити.
- Боки обсипати жовтками, зверху прикрасити майонезом.
- Залишити салат на деякий час для просочення.
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