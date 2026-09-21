Куряча печінка в сметані: ніжна домашня страва без гіркоти

Смажена куряча печінка: за цим рецептом виходить ніжна та не гірка
Ua ru
21 вересня 2026 21:04
Куряча печінка на пательні. Фото: gospodynka.com.ua
Куряча печінка за цим рецептом швидко готується та добре поєднується зі сметанним соусом. Цибуля додає страві солодкуватого аромату, а вершкове масло робить смак ніжнішим.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 10–15 г;
- куряча печінка — 450 г;
- сметана — 100 г;
- сіль — за смаком;
- мелений перець — за смаком;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати та обсмажити на вершковому маслі до м’якості.
- Додати підготовлену курячу печінку, перемішати та обсмажити до готовності.
- Додати сметану, сіль, перець і лавровий лист, перемішати та протушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні.
- Подавати гарячою з улюбленим гарніром.
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