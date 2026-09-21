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Головна Смак Смажена куряча печінка: за цим рецептом виходить ніжна та не гірка

Смажена куряча печінка: за цим рецептом виходить ніжна та не гірка

Ua ru
21 вересня 2026 21:04
Куряча печінка в сметані: ніжна домашня страва без гіркоти
Куряча печінка на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Куряча печінка за цим рецептом швидко готується та добре поєднується зі сметанним соусом. Цибуля додає страві солодкуватого аромату, а вершкове масло робить смак ніжнішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • вершкове масло — 10–15 г;
  • куряча печінка — 450 г;
  • сметана — 100 г;
  • сіль — за смаком;
  • мелений перець — за смаком;
  • лавровий лист — 1 шт.
рецепт курячої печінки на сковороді
Куряча печінка та сметана. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати та обсмажити на вершковому маслі до м’якості.
  2. Додати підготовлену курячу печінку, перемішати та обсмажити до готовності.
  3. Додати сметану, сіль, перець і лавровий лист, перемішати та протушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні.
  4. Подавати гарячою з улюбленим гарніром.

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Вечеря печінка рецепт курка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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