Куряча печінка в сметані: ніжна домашня страва без гіркоти

Куряча печінка на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

Куряча печінка за цим рецептом швидко готується та добре поєднується зі сметанним соусом. Цибуля додає страві солодкуватого аромату, а вершкове масло робить смак ніжнішим.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 10–15 г;

куряча печінка — 450 г;

сметана — 100 г;

сіль — за смаком;

мелений перець — за смаком;

лавровий лист — 1 шт.

Куряча печінка та сметана. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю нарізати та обсмажити на вершковому маслі до м’якості. Додати підготовлену курячу печінку, перемішати та обсмажити до готовності. Додати сметану, сіль, перець і лавровий лист, перемішати та протушкувати ще кілька хвилин на слабкому вогні. Подавати гарячою з улюбленим гарніром.

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