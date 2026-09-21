Куриная печень в сметане: нежное домашнее блюдо без горечи

Жареная куриная печень: по этому рецепту она получается нежной и не горькой
Ua ru
21 сентября 2026 21:04
Куриная печень на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua
Куриная печень по этому рецепту готовится быстро и хорошо сочетается со сметанным соусом. Лук придает блюду сладковатый аромат, а сливочное масло делает вкус более нежным.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — 10–15 г;
- куриная печень — 450 г;
- сметана — 100 г;
- соль — по вкусу;
- молотый перец — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.
Способ приготовления
- Лук нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости.
- Добавить подготовленную куриную печень, перемешать и обжарить до готовности.
- Добавить сметану, соль, перец и лавровый лист, перемешать и тушить ещё несколько минут на слабом огне.
- Подавать горячим с любимым гарниром.
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