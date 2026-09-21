Куриная печень в сметане: нежное домашнее блюдо без горечи

Куриная печень на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Куриная печень по этому рецепту готовится быстро и хорошо сочетается со сметанным соусом. Лук придает блюду сладковатый аромат, а сливочное масло делает вкус более нежным.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 10–15 г;

куриная печень — 450 г;

сметана — 100 г;

соль — по вкусу;

молотый перец — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.

Куриная печень и сметана. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости. Добавить подготовленную куриную печень, перемешать и обжарить до готовности. Добавить сметану, соль, перец и лавровый лист, перемешать и тушить ещё несколько минут на слабом огне. Подавать горячим с любимым гарниром.

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