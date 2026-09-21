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Главная Вкус Жареная куриная печень: по этому рецепту она получается нежной и не горькой

Жареная куриная печень: по этому рецепту она получается нежной и не горькой

Ua ru
21 сентября 2026 21:04
Куриная печень в сметане: нежное домашнее блюдо без горечи
Куриная печень на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

Куриная печень по этому рецепту готовится быстро и хорошо сочетается со сметанным соусом. Лук придает блюду сладковатый аромат, а сливочное масло делает вкус более нежным.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — 10–15 г;
  • куриная печень — 450 г;
  • сметана — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • молотый перец — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.
рецепт курячої печінки на сковороді
Куриная печень и сметана. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук нарезать и обжарить на сливочном масле до мягкости.
  2. Добавить подготовленную куриную печень, перемешать и обжарить до готовности.
  3. Добавить сметану, соль, перец и лавровый лист, перемешать и тушить ещё несколько минут на слабом огне.
  4. Подавать горячим с любимым гарниром.

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Ужин печень рецепт курица
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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