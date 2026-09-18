Котлеты из куриной печени: домашнее блюдо для быстрого ужина

Рубленые котлеты из куриной печени. Фото: кадр из видео

Куриная печень отлично подходит для быстрого домашнего ужина, ведь готовится буквально за несколько минут. Для особо нежной текстуры печень стоит немного подморозить, а готовой массе дать настояться, чтобы манная крупа набухла. Золотистый жареный лук придает котлетам насыщенный вкус и аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриная печень — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

соевый соус — 3 ст. л.;

манная крупа — 50 г;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

лук репчатый — 2 шт.;

сушеный чеснок — по вкусу;

свежий чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Куриная печень. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриную печень промыть, очистить от лишнего и слегка заморозить. Нарезать мелкими кубиками. Добавить яйцо, соевый соус, манную крупу, крахмал, соль, перец и чеснок. Перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манка набухла. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить к печеночной массе и перемешать. Выкладывать массу ложкой на разогретую с маслом сковороду. Жарить на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать котлеты горячими.

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