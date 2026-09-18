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Главная Вкус Котлеты из куриной печени за 20 минут: рецепт на ужин

Котлеты из куриной печени за 20 минут: рецепт на ужин

Ua ru
18 сентября 2026 21:04
Котлеты из куриной печени: домашнее блюдо для быстрого ужина
Рубленые котлеты из куриной печени. Фото: кадр из видео

Куриная печень отлично подходит для быстрого домашнего ужина, ведь готовится буквально за несколько минут. Для особо нежной текстуры печень стоит немного подморозить, а готовой массе дать настояться, чтобы манная крупа набухла. Золотистый жареный лук придает котлетам насыщенный вкус и аромат.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриная печень — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • манная крупа — 50 г;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • сушеный чеснок — по вкусу;
  • свежий чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт курячих рублених котлет
Куриная печень. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриную печень промыть, очистить от лишнего и слегка заморозить. Нарезать мелкими кубиками.
  2. Добавить яйцо, соевый соус, манную крупу, крахмал, соль, перец и чеснок.
  3. Перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манка набухла.
  4. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить к печеночной массе и перемешать.
  5. Выкладывать массу ложкой на разогретую с маслом сковороду.
  6. Жарить на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать котлеты горячими.

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Ужин печень рецепт котлеты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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