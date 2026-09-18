Котлеты из куриной печени: домашнее блюдо для быстрого ужина

Котлеты из куриной печени за 20 минут: рецепт на ужин
Ua ru
18 сентября 2026 21:04
Рубленые котлеты из куриной печени. Фото: кадр из видео
Куриная печень отлично подходит для быстрого домашнего ужина, ведь готовится буквально за несколько минут. Для особо нежной текстуры печень стоит немного подморозить, а готовой массе дать настояться, чтобы манная крупа набухла. Золотистый жареный лук придает котлетам насыщенный вкус и аромат.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- манная крупа — 50 г;
- кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
- лук репчатый — 2 шт.;
- сушеный чеснок — по вкусу;
- свежий чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Куриную печень промыть, очистить от лишнего и слегка заморозить. Нарезать мелкими кубиками.
- Добавить яйцо, соевый соус, манную крупу, крахмал, соль, перец и чеснок.
- Перемешать и оставить на 20 минут, чтобы манка набухла.
- Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Добавить к печеночной массе и перемешать.
- Выкладывать массу ложкой на разогретую с маслом сковороду.
- Жарить на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавать котлеты горячими.
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