Печень по-французски за 20 минут: нежнее не бывает, вкус по-королевски

Печень по-французски за 20 минут: нежнее не бывает, вкус по-королевски

Дата публикации 12 мая 2026 21:04
Печень по-французски за 20 минут: нежнее не бывает, вкус по-королевски
Печень по-французски. Фото: кадр из видео

Эта печень получается настолько нежной и сочной, что буквально тает во рту. Благодаря помидорам, сыру и специям блюдо приобретает очень насыщенный вкус и аппетитный аромат. Готовится все быстро и без сложных ингредиентов, поэтому рецепт легко станет одним из любимых для ужина. А румяная сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • твердый сыр — 120 г;
  • петрушка — по вкусу;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • паприка — по вкусу;
  • соль, перец — по вкусу.
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриную печень промыть, обсушить и приправить солью, перцем и паприкой.
  2. Лук нарезать полукольцами, помидор — кружочками, сыр натереть на терке.
  3. На сковороде или в форме для запекания выложить лук, сверху — печень и помидоры. Добавить измельченный чеснок и посыпать сыром.
  4. Готовить в духовке при 180°C примерно 20 минут, пока сыр не расплавится и не станет румяным. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
