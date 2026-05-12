Печень по-французски за 20 минут: нежнее не бывает, вкус по-королевски
Эта печень получается настолько нежной и сочной, что буквально тает во рту. Благодаря помидорам, сыру и специям блюдо приобретает очень насыщенный вкус и аппетитный аромат. Готовится все быстро и без сложных ингредиентов, поэтому рецепт легко станет одним из любимых для ужина. А румяная сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- твердый сыр — 120 г;
- петрушка — по вкусу;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- паприка — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриную печень промыть, обсушить и приправить солью, перцем и паприкой.
- Лук нарезать полукольцами, помидор — кружочками, сыр натереть на терке.
- На сковороде или в форме для запекания выложить лук, сверху — печень и помидоры. Добавить измельченный чеснок и посыпать сыром.
- Готовить в духовке при 180°C примерно 20 минут, пока сыр не расплавится и не станет румяным. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.
