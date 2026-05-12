Печень по-французски за 20 минут: нежнее не бывает, вкус по-королевски

Печень по-французски. Фото: кадр из видео

Эта печень получается настолько нежной и сочной, что буквально тает во рту. Благодаря помидорам, сыру и специям блюдо приобретает очень насыщенный вкус и аппетитный аромат. Готовится все быстро и без сложных ингредиентов, поэтому рецепт легко станет одним из любимых для ужина. А румяная сырная корочка делает блюдо еще более аппетитным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная печень — 500 г;

лук — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — 120 г;

петрушка — по вкусу;

чеснок — 2-3 зубчика;

паприка — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриную печень промыть, обсушить и приправить солью, перцем и паприкой. Лук нарезать полукольцами, помидор — кружочками, сыр натереть на терке. На сковороде или в форме для запекания выложить лук, сверху — печень и помидоры. Добавить измельченный чеснок и посыпать сыром. Готовить в духовке при 180°C примерно 20 минут, пока сыр не расплавится и не станет румяным. Перед подачей посыпать свежей петрушкой.

