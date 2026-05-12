Печінка по-французьки за 20 хвилин: ніжнішої не буває, смак по-королівськи
Ця печінка виходить настільки ніжною та соковитою, що буквально тане в роті. Завдяки помідорам, сиру та спеціям страва набуває дуже насиченого смаку й апетитного аромату. Готується все швидко та без складних інгредієнтів, тому рецепт легко стане одним із улюблених для вечері. А рум’яна сирна скоринка робить страву ще апетитнішою.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- твердий сир — 120 г;
- петрушка — за смаком;
- часник — 2–3 зубчики;
- паприка — за смаком;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Курячу печінку промити, обсушити та приправити сіллю, перцем і паприкою.
- Цибулю нарізати півкільцями, помідор — кружальцями, сир натерти на тертці.
- На сковороді або у формі для запікання викласти цибулю, зверху — печінку та помідори. Додати подрібнений часник і посипати сиром.
- Готувати у духовці при 180°C приблизно 20 хвилин, поки сир не розплавиться і не стане рум’яним. Перед подачею посипати свіжою петрушкою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки
Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день.
Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів.
Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.