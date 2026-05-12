Печінка по-французьки за 20 хвилин: ніжнішої не буває, смак по-королівськи

Дата публікації: 12 травня 2026 21:04
Печінка по-французьки. Фото: кадр з відео

Ця печінка виходить настільки ніжною та соковитою, що буквально тане в роті. Завдяки помідорам, сиру та спеціям страва набуває дуже насиченого смаку й апетитного аромату. Готується все швидко та без складних інгредієнтів, тому рецепт легко стане одним із улюблених для вечері. А рум’яна сирна скоринка робить страву ще апетитнішою.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • помідор — 1 шт.;
  • твердий сир — 120 г;
  • петрушка — за смаком;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • паприка — за смаком;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт печінки в духовці
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курячу печінку промити, обсушити та приправити сіллю, перцем і паприкою.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, помідор — кружальцями, сир натерти на тертці.
  3. На сковороді або у формі для запікання викласти цибулю, зверху — печінку та помідори. Додати подрібнений часник і посипати сиром.
  4. Готувати у духовці при 180°C приблизно 20 хвилин, поки сир не розплавиться і не стане рум’яним. Перед подачею посипати свіжою петрушкою.

