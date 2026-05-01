Рецепт печінки без гіркоти: інгредієнт, який робить її запашною

Приготування печінки. Фото: кадр з відео

Цей рецепт дозволяє приготувати курячу печінку без характерної гіркоти та різкого запаху. Завдяки правильній технології вона виходить ніжною, соковитою й дуже ароматною. Обсмажена цибуля додає глибини смаку, а вершкове масло робить текстуру більш м’якою. Ідеальний варіант для швидкої домашньої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча печінка — 800 г;

цибуля — 300 г;

олія рослинна — для смаження;

вершкове масло — 1–2 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Печінка з цибулею. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Вона стане ароматною основою страви. Печінку промити, очистити від плівок і обсушити. Швидко обсмажити на сильному вогні кілька хвилин, постійно помішуючи. Зняти з вогню і залишити під кришкою на 15–20 хвилин, щоб вийшла зайва рідина. Повернути печінку на сковорідку, додати вершкове масло та обсмажену цибулю, посолити й поперчити. Прогріти кілька хвилин до готовності.

