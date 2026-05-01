Рецепт печінки без гіркоти: інгредієнт, який робить її запашною
Дата публікації: 1 травня 2026 14:44
Приготування печінки. Фото: кадр з відео
Цей рецепт дозволяє приготувати курячу печінку без характерної гіркоти та різкого запаху. Завдяки правильній технології вона виходить ніжною, соковитою й дуже ароматною. Обсмажена цибуля додає глибини смаку, а вершкове масло робить текстуру більш м’якою. Ідеальний варіант для швидкої домашньої страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 800 г;
- цибуля — 300 г;
- олія рослинна — для смаження;
- вершкове масло — 1–2 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Вона стане ароматною основою страви.
- Печінку промити, очистити від плівок і обсушити. Швидко обсмажити на сильному вогні кілька хвилин, постійно помішуючи.
- Зняти з вогню і залишити під кришкою на 15–20 хвилин, щоб вийшла зайва рідина.
- Повернути печінку на сковорідку, додати вершкове масло та обсмажену цибулю, посолити й поперчити. Прогріти кілька хвилин до готовності.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки
Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день.
Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів.
Читайте також:
Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.
