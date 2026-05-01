Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рецепт печінки без гіркоти: інгредієнт, який робить її запашною

Рецепт печінки без гіркоти: інгредієнт, який робить її запашною

Ua ru
Дата публікації: 1 травня 2026 14:44
Рецепт печінки без гіркоти: інгредієнт, який робить її запашною
Приготування печінки. Фото: кадр з відео

Цей рецепт дозволяє приготувати курячу печінку без характерної гіркоти та різкого запаху. Завдяки правильній технології вона виходить ніжною, соковитою й дуже ароматною. Обсмажена цибуля додає глибини смаку, а вершкове масло робить текстуру більш м’якою. Ідеальний варіант для швидкої домашньої страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 800 г;
  • цибуля — 300 г;
  • олія рослинна — для смаження;
  • вершкове масло — 1–2 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт печінки на сковороді
Печінка з цибулею. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями та обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Вона стане ароматною основою страви.
  2. Печінку промити, очистити від плівок і обсушити. Швидко обсмажити на сильному вогні кілька хвилин, постійно помішуючи.
  3. Зняти з вогню і залишити під кришкою на 15–20 хвилин, щоб вийшла зайва рідина.
  4. Повернути печінку на сковорідку, додати вершкове масло та обсмажену цибулю, посолити й поперчити. Прогріти кілька хвилин до готовності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації