Рецепт рублених котлет за 30 хвилин: знадобиться 500 г печінки

Рублені котлети з печінки. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться приготувати печінку по-новому, цей рецепт точно вартий уваги. Рублені котлети виходять ніжними, соковитими та значно смачнішими, ніж звичайні печінкові оладки. Простий спосіб приготування допоможе зробити страву, яку із задоволенням їстимуть навіть діти.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

печінка — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

часник — кілька зубчиків;

борошно — 2 ст. л.;

сіль — за смаком;

спеції — за смаком.

Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю подрібнити, моркву натерти й обсмажити до м’якості. Печінку нарізати дрібними шматочками, з’єднати з овочами, додати яйце, часник, борошно, сіль і спеції, добре перемішати. Залишити масу на кілька хвилин настоятися, потім викладати ложкою на розігріту сковорідку з олією. Обсмажити котлети з обох боків до рум’яної скоринки.

