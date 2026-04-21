Рецепт рубленых котлет за 30 минут: понадобится 500 г печени

Рубленые котлеты из печени. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется приготовить печень по-новому, этот рецепт точно стоит внимания. Рубленые котлеты получаются нежными, сочными и значительно вкуснее, чем обычные печеночные оладьи. Простой способ приготовления поможет сделать блюдо, которое с удовольствием будут есть даже дети.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

печень — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — несколько зубчиков;

мука — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.

Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Лук измельчить, морковь натереть и обжарить до мягкости. Печень нарезать мелкими кусочками, соединить с овощами, добавить яйцо, чеснок, муку, соль и специи, хорошо перемешать. Оставить массу на несколько минут настояться, затем выкладывать ложкой на разогретую сковородку с маслом. Обжарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

