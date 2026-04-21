Рецепт рубленых котлет за 30 минут: понадобится 500 г печени

Рецепт рубленых котлет за 30 минут: понадобится 500 г печени

Дата публикации 21 апреля 2026 21:04
Рецепт рубленых котлет за 30 минут: понадобится 500 г печени
Рубленые котлеты из печени. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется приготовить печень по-новому, этот рецепт точно стоит внимания. Рубленые котлеты получаются нежными, сочными и значительно вкуснее, чем обычные печеночные оладьи. Простой способ приготовления поможет сделать блюдо, которое с удовольствием будут есть даже дети.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • печень — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу.
рецепт печінкових котлет
Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук измельчить, морковь натереть и обжарить до мягкости.
  2. Печень нарезать мелкими кусочками, соединить с овощами, добавить яйцо, чеснок, муку, соль и специи, хорошо перемешать.
  3. Оставить массу на несколько минут настояться, затем выкладывать ложкой на разогретую сковородку с маслом.
  4. Обжарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
