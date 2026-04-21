Рецепт рубленых котлет за 30 минут: понадобится 500 г печени
Дата публикации 21 апреля 2026 21:04
Рубленые котлеты из печени. Фото: smakuiemo.com.ua
Если хочется приготовить печень по-новому, этот рецепт точно стоит внимания. Рубленые котлеты получаются нежными, сочными и значительно вкуснее, чем обычные печеночные оладьи. Простой способ приготовления поможет сделать блюдо, которое с удовольствием будут есть даже дети.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- печень — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — несколько зубчиков;
- мука — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- специи — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук измельчить, морковь натереть и обжарить до мягкости.
- Печень нарезать мелкими кусочками, соединить с овощами, добавить яйцо, чеснок, муку, соль и специи, хорошо перемешать.
- Оставить массу на несколько минут настояться, затем выкладывать ложкой на разогретую сковородку с маслом.
- Обжарить котлеты с обеих сторон до румяной корочки.
