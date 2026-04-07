Котлеты из куриной печени: простой рецепт из 450 г

Котлеты из печени. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные, сочные и очень ароматные — эти котлеты из куриной печени приятно удивляют простотой приготовления и насыщенным вкусом. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда удачный даже у новичков. Это идеальное блюдо, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее, полезное и по-настоящему вкусное.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная печень — 400-450 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сливки — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

зелень — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

масло — для жарки.

Печеночные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Подготовить куриную печень, промыть, очистить от пленок и обсушить. Измельчить вместе с луком и морковью до однородной массы с помощью блендера. Добавить яйцо, сливки, измельченную зелень, соль и перец, перемешать. Добавить муку и довести массу до густой консистенции, чтобы она хорошо держала форму. Разогреть сковороду с маслом, выкладывать ложкой небольшие порции фарша и формировать котлеты. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, после чего накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне несколько минут. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце и подавать горячими.

