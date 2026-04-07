Котлеты из куриной печени: простой рецепт из 450 г
Нежные, сочные и очень ароматные — эти котлеты из куриной печени приятно удивляют простотой приготовления и насыщенным вкусом. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда удачный даже у новичков. Это идеальное блюдо, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее, полезное и по-настоящему вкусное.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная печень — 400-450 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сливки — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- зелень — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- Подготовить куриную печень, промыть, очистить от пленок и обсушить.
- Измельчить вместе с луком и морковью до однородной массы с помощью блендера.
- Добавить яйцо, сливки, измельченную зелень, соль и перец, перемешать.
- Добавить муку и довести массу до густой консистенции, чтобы она хорошо держала форму.
- Разогреть сковороду с маслом, выкладывать ложкой небольшие порции фарша и формировать котлеты.
- Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, после чего накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне несколько минут.
- Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце и подавать горячими.
Читайте Новини.LIVE!