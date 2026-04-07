Котлеты из куриной печени: простой рецепт из 450 г

Дата публикации 7 апреля 2026 21:04
Котлеты из печени. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежные, сочные и очень ароматные — эти котлеты из куриной печени приятно удивляют простотой приготовления и насыщенным вкусом. Рецепт не требует сложных ингредиентов, а результат всегда удачный даже у новичков. Это идеальное блюдо, когда нужно быстро приготовить что-то домашнее, полезное и по-настоящему вкусное.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 400-450 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливки — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • зелень — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • масло — для жарки.
рецепт печінкових оладок
Печеночные оладьи. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Подготовить куриную печень, промыть, очистить от пленок и обсушить.
  2. Измельчить вместе с луком и морковью до однородной массы с помощью блендера.
  3. Добавить яйцо, сливки, измельченную зелень, соль и перец, перемешать.
  4. Добавить муку и довести массу до густой консистенции, чтобы она хорошо держала форму.
  5. Разогреть сковороду с маслом, выкладывать ложкой небольшие порции фарша и формировать котлеты.
  6. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки, после чего накрыть крышкой и довести до готовности на слабом огне несколько минут.
  7. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце и подавать горячими.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
